Какие ограничения будут действовать в новогоднюю ночь? Объясняет Минэкономики

В ведомстве подчеркивают, что, как и прежде во время действия режима чрезвычайной ситуации, в новогоднюю ночь не смогут работать, например, ночные клубы. Продленное время работы распространяется на кафе и рестораны, где возможно разделение людей за столиками в соответствии с установленными требованиями эпидемиологической безопасности.

Даже в канун Нового года при предоставлении услуг общественного питания в сверхурочное время как поставщики услуг, так и посетители должны соблюдать все ранее установленные общие и специальные требования эпидемиологической безопасности.

По-прежнему остается в силе запрет на организацию развлекательных мероприятий и услуг, таких как танцы, деятельность ночных клубов и т. д.

Услуги общественного питания на месте могут предоставлять и получать лично только лица, имеющие сертификат о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании. Также сохраняется условие, согласно которому за одним столом могут находиться не более четырех взрослых и сопровождающих их детей, но в целом не более десяти человек.

В постановлении об объявлении режима чрезвычайной ситуации указано, что поставщики услуг должны обеспечить расстояние не менее двух метров между людьми, сидящими за разными столами, если между последними нет перегородок. При этом должны соблюдаться все действующие общие эпидемиологические требования безопасности - дистанция, дезинфекция рук, проветривание, маски для лица.