Левитс: страны Балтии первыми в Европе отказались от российского газа

В своей речи президент также отметил, что сегодня в подвергаемых российским бомбардировкам украинских городах гибнут дети, женщины и старики. Режим президента России Владимира Путина объявил Европе и всему свободному миру преступную войну. По мнению Левитса, мирные жители, убитые российской армией в Буче - это "кровавый рубеж".

"Рубеж между нами, Латвией, которая принадлежит к демократическому Западу, и Россией, где царит агрессивный путинский режим. Больше нет места компромиссам, полутонам и нерешительности. Есть только белое и черное, только добро против зла, справедливость против преступления", - сказал президент.

Левитс отметил, что украинский народ с оружием в руках в борьбе с российской агрессией платит самую высокую цену за свое право жить в мире западных ценностей. Он подчеркнул, что и латвийцам придется заплатить - не кровью, но деньгами и коренным изменением привычного образа жизни.

Президент подчеркнул, что Латвия едина с Европой и западным миром в оценке войны в Украине: Россия нарушает международное право и совершает военные преступления и преступления против человечности. Левитс напомнил, что Украина уже подала иски в международные суды и Латвия находится на стороне Украины в этих процессах в Гааге. Международный уголовный суд в Гааге уже начал расследование военных преступлений России в Украине.

По словам президента, латвийские правоохранительные органы также ведут уголовные процессы в связи с преступлениями, совершенным на территории Украины. Отечественные правоохранительные органы собирают свидетельские и другие доказательства у украинских беженцев, чтобы документировать и точно доказать вину и ответственность каждого преступника.

"Каждый, кто восхваляет политику Кремля, ищет ей оправдания или гордится георгиевскими ленточками или буквой Z, поддерживает военных преступников. Криминальная идеология и ее прославление находятся вне защиты прав человека в условиях демократии. Толерантности по отношению к ней быть не может", - подчеркнул Левитс.

По его мнению, закрыть кремлевские каналы, транслирующие ложь и пропаганду, было верным решением. Кроме того, государство уже работает над их заменой на качественный контент, рассказывающий людям правду о том, что происходит в мире и в Латвии, а также о войне в Украине.

Президент подчеркнул, что пришло время и тем, кто ранее находился вне латвийского информационного пространства, осознать, в какой стране они живут, присоединиться к латвийскому информационному пространству, а также усвоить, что Латвия - государство, основанное на политической нации.

"Всех нас в Латвии, независимо от происхождения, этнической принадлежности, вероисповедания, объединяет общий латышский язык как государственный, латышская культура и латышский взгляд на мир и историю нашей земли и государства. Приглашаем всех присоединиться. Уважайте страну, в которой живете, или живите в стране, которую уважаете", - сказал Левитс.