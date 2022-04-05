Левитс: страны Балтии первыми в Европе отказались от российского газа
Латвия, Литва и Эстония - первые европейские страны, которые полностью отказались от российского газа, подчеркнул президент Эгил Левитс, выступая во вторник в Даугавпилсе.
Латвия, Литва и Эстония - первые европейские страны, которые полностью отказались от российского газа, подчеркнул президент Эгил Левитс, выступая во вторник в Даугавпилсе.
Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, во вторник во время регионального визита Левитс провел в Даугавпилсском университете дискуссию с руководителями самоуправлений Латгальского региона планирования, министром охраны среды и регионального развития Артуром Томом Плешсом, парламентским секретарем Министерства экономики Илзе Индриксоне и представителями Латвийского агентства инвестиций и развития о перспективах развития Латгальского региона в новых геополитических и экономических условиях.
Президент пояснил, что до осени Латвии хватит запасов газа в Инчукалнсе, а тем временем необходимо обеспечить альтернативные поставки. По словам Левитса, существует возможность импортировать газ через Клайпедский СПГ-терминал, а также через подключение газопровода из Польши в Литву, которое будет готово в мае.
"Необходимо также поднять вопрос о терминале сжиженного газа в Скулте. Кроме того, необходимо приступить к запланированному строительству эстонско-латвийского ветропарка в море у Айнажи. Наша страна уже прикладывает все усилия для достижения устойчивой энергетической независимости", - отметил президент.
По словам Левитса, экономика Латвии, как и всей Европы, ориентирована на значительное повышение цен на энергоресурсы. Энергия никогда больше не будет такой дешевой, как раньше. Именно поэтому, по мнению президента, так важен европейский зеленый курс, который позволит перейти на устойчивую экономику.
В своей речи президент также отметил, что сегодня в подвергаемых российским бомбардировкам украинских городах гибнут дети, женщины и старики. Режим президента России Владимира Путина объявил Европе и всему свободному миру преступную войну. По мнению Левитса, мирные жители, убитые российской армией в Буче - это "кровавый рубеж".
"Рубеж между нами, Латвией, которая принадлежит к демократическому Западу, и Россией, где царит агрессивный путинский режим. Больше нет места компромиссам, полутонам и нерешительности. Есть только белое и черное, только добро против зла, справедливость против преступления", - сказал президент.
Левитс отметил, что украинский народ с оружием в руках в борьбе с российской агрессией платит самую высокую цену за свое право жить в мире западных ценностей. Он подчеркнул, что и латвийцам придется заплатить - не кровью, но деньгами и коренным изменением привычного образа жизни.
Президент подчеркнул, что Латвия едина с Европой и западным миром в оценке войны в Украине: Россия нарушает международное право и совершает военные преступления и преступления против человечности. Левитс напомнил, что Украина уже подала иски в международные суды и Латвия находится на стороне Украины в этих процессах в Гааге. Международный уголовный суд в Гааге уже начал расследование военных преступлений России в Украине.
По словам президента, латвийские правоохранительные органы также ведут уголовные процессы в связи с преступлениями, совершенным на территории Украины. Отечественные правоохранительные органы собирают свидетельские и другие доказательства у украинских беженцев, чтобы документировать и точно доказать вину и ответственность каждого преступника.
"Каждый, кто восхваляет политику Кремля, ищет ей оправдания или гордится георгиевскими ленточками или буквой Z, поддерживает военных преступников. Криминальная идеология и ее прославление находятся вне защиты прав человека в условиях демократии. Толерантности по отношению к ней быть не может", - подчеркнул Левитс.
По его мнению, закрыть кремлевские каналы, транслирующие ложь и пропаганду, было верным решением. Кроме того, государство уже работает над их заменой на качественный контент, рассказывающий людям правду о том, что происходит в мире и в Латвии, а также о войне в Украине.
Президент подчеркнул, что пришло время и тем, кто ранее находился вне латвийского информационного пространства, осознать, в какой стране они живут, присоединиться к латвийскому информационному пространству, а также усвоить, что Латвия - государство, основанное на политической нации.
"Всех нас в Латвии, независимо от происхождения, этнической принадлежности, вероисповедания, объединяет общий латышский язык как государственный, латышская культура и латышский взгляд на мир и историю нашей земли и государства. Приглашаем всех присоединиться. Уважайте страну, в которой живете, или живите в стране, которую уважаете", - сказал Левитс.
Президент подчеркнул, что война России против Украины не только пошатнула нормальный мировой порядок, но и объединила весь демократический мир. Президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, что 5-я статья Североатлантического договора защищает каждый дюйм территории государств-членов НАТО.
"Латвия является равноправным членом НАТО с 2004 года. Поэтому можно смело сказать, что Краслава и Ливаны, Даугавпилс и Виляка защищены так же, как Берлин и Брюссель, Лиссабон и Ванкувер и все другие города стран-членов НАТО. Европа и НАТО более чем когда-либо сплочены вызовом, брошенным правовому миропорядку и нашим ценностям", - сказал Левитс.
Президент отметил, что единая и решительная реакция западного мира на нападение России на Украину, введение санкций против агрессора и его сторонников внесет изменения и в латвийскую экономику. По его словам, независимость и устойчивость энергоснабжения, в том числе за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, является одной из областей, где у страны осталось много невыполненных заданий.
Президент также указал: санкции против России продемонстрировали, как рискованно торговать с агрессорами и тоталитарными режимами. На восточной границе опускается новый железный занавес, только на этот раз Латвия будет на стороне свободного мира.
"Если кто-то хочет вести бизнес с Россией, это игра по-крупному. Это можно делать на свой страх и риск, а не за счет государства. Поэтому государство не обязано спасать компании, теряющие российский рынок. Вместо этого следует целенаправленно помогать приобретать новые навыки тем, кто потерял работу: помогать предприятиям выходить на новые рынки, искать новые возможности поставок и экспорта", - отметил Левитс.
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