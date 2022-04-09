Нападение России на Украину оказало влияние на рынок подержанных машин. Комментарий эксперта

И, в конце концов, Украина производит почти 70% используемого в мире газа неона, необходимого для производства таких компонентов как микросхемы, на рынке которых уже и так наблюдается дефицит.

Сложнее получить хороший подержанный автомобиль

Приобретение подержанного автомобиля уже в 2021 году было сложным и дорогим делом, и, глядя на ситуацию в данный момент, в 2022 году этот процесс будет еще сложнее.

Пока рынок пользованных машин продолжает расти, торговцы сталкиваются с нехваткой транспортных средств.

Одна из главных причин нынешней ситуации - кризис на рынке новых автомобилей. Производители начали ограничивать производство, чтобы объемы производства сохранились хоть и на более низком, но стабильном уровне. Эти изменения в производстве новых транспортных средств замедляют поступление автомобилей на рынок подержанных машин. Таким образом, владельцы машин откладывают продажу своего транспортного средства или же предпочитают вообще не продавать свои автомобили.

Матс Бузелис ФОТО: Publicitātes foto

"Те, кто заинтересован в приобретении нового автомобиля, в данный момент выбирают из ограниченного и более дорого предложения рынка подержанных транспортных средств. Однако ограниченное предложение подержанных машин не означает, что покупателям стоит отказываться от процедур, защищающих их от мошенничества. Совсем наоборот - покупателям стоит проверять историю каждого автомобиля, так как выбор очень ограничен", - рассказал Бузелис.

По словам эксперта,

торговцы пользованными машинами готовы приобретать все, что только можно, обращая меньше внимания на состояние машин.

Риск купить подержанный автомобиль в плохом состоянии может быть гораздо выше, чем, например, было год или два назад.

Непрогнозируемые цены на подержанные автомобили

В 2021 году цены на подержанные машины уже достигли наивысшего уровня. Несмотря на то, что цены стабилизировались и к концу году даже начали падать, вторжение России в Украину создало небывалую ситуацию на восточноевропейском рынке подержанных машин.

Годами покупатели пользованных машин ездили из Украины в Польшу, Литву, Словакию и Венгрию. Несмотря на то, что спрос на новые автомобили на внутренних рынках этих стран был больше, украинцы в основном предпочитали покупать автомобили возрастом более десяти лет, особенно с экономными, но "недружественными окружающей среде" дизельными двигателями.

С другой стороны, меньший поток клиентов изменит рынок транспортных средств в соседних с Украиной странах.

Возможно, что цены на более старые автомобили упадут, так как торговцы будут пытаться снизить потери, приспособившись к нынешней ситуации.

Влияние цен на топливо

Цены на топливо во многих странах Европы превысили критическую отметку в 2 евро за литр, что вызвало интерес к смене бытовых привычек.

"Рост цен на топливо вынудил некоторых водителей меньше передвигаться на автомобиле. Люди могут ограничить ежедневный проезд, выбирая общественный транспорт или другие альтернативные виды транспорта. Меньшее количество километров означает меньше аварий, что позволить сэкономить на расходах на эксплуатацию", - отметил эксперт carVertical.

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Это в свою очередь снизило бы число транспортных средств на дорогах, а более высокие цены на топливо также увеличили бы интерес к экономящим топливо транспортным средствам.

Это означает, что покупатели могли бы больше интересовать транспортными средствами с дизельными двигателями, так как на автомагистралях они потребляют совсем другое количество топлива. Однако эта тенденция может наблюдаться только в странах, в которых автомобили с большими выбросами СО2 не облагаются налогами.

Рост цен на топливо побудит людей инвестировать в подержанные электрические транспортные средства.

Несмотря на выросшие цены на энергию, в целом расходы владельцев электромобилей по-прежнему меньше, и их можно уменьшить еще эффективнее, если для зарядки используется солнечная энергия. Подсчитано, что зарядка при помощи солнечной энергии позволяет сэкономить до 600-800 евро в год.