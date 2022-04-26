Неизрасходованные "ковидные" деньги пустят на переориентацию бизнеса с рынков России и Беларуси

Кабинет министров рассмотрел информационный отчет, который предусматривает перенаправить в общей сложности 94,9 млн евро из прежних программ по смягчению последствий Covid-19, в том числе введя поддержку ликвидности в виде кредитов и гарантий, гарантии экспортных кредитов и фонд собственного капитала.

Планируется, что помощь в виде кредитов на ликвидность составит 39 млн евро. Получить их смогут малые, средние и крупные предприятия.

Схема предусматривает помощь для всех отраслей, кроме не подлежащих поддержке - игорного бизнеса, торговли табачными изделиями, алкоголем, финансового посредничества, недвижимости.

Поддержка ликвидности в виде гарантий запланирована в размере 22,5 млн евро, на экспортные кредиты будет выделено 1,3 млн евро, на поддержку собственного капитала - 32,1 млн евро.

Планируется оказывать поддержку жизнеспособным и хорошо управляемым компаниям, деятельность которых в настоящее время страдает от последствий военной агрессии России против Украины.

Министерству экономики до 10 мая поручено представить законопроект о поддержке преодоления экономических последствий военной агрессии России против Украины и вытекающих из нее санкций.