Просят отложить возобновление строительства путепровода на Саркандаугаве: задержки с поставками

До 2 мая в строительстве путепровода на Саркандаугаве был объявлен технологический перерыв, который уже был продлен ранее из-за неблагоприятных метеорологических условий по причине того, что температура воздуха не соответствовала характеру работ.

Самоуправление информирует, что 2 мая в департамент сообщения Рижской думы поступило письмо от полного товарищества Personu apvienība OTC с просьбой продлить технологический перерыв до 16 мая.

Подрядчик заявил, что продление необходимо из-за задержек с поставками материалов, необходимых для работ.

Что касается увеличения затрат, подрядчик представил в департамент расчеты увеличения строительных затрат по оставшимся на объекте работам.

Департамент рассматривает поданные документы с приложениями, однако требуется дополнительная информация, пояснили в думе. Также необходимо получить подтверждение об их соответствии от Центрального агентства финансов и договоров.

Как указали в самоуправлении, увеличение расходов за период после 24 февраля 2022 года тщательно оценивается и в значительной степени зависит от документации, представленной подрядчиком.

В настоящее время разработана методика правительства, самоуправлений и предприятия Latvijas Valsts ceļi по компенсации увеличения стоимости договоров на строительство дорог, которая будет применяться для компенсирования удорожания стоимости строительных работа по договорам.

Как сообщалось ранее, строительство путепровода на Саркандаугаве приостановлено и его планируется возобновить, когда будет достигнута договоренность с заказчиком - департаментом сообщения Рижской думы - о пересмотре договорной цены в связи с увеличением стоимости строительства, сообщили представители строительной компании Personu apvienība OTC.