Минблаг: если Россия откажет в пенсиях своим гражданам, надо будет предусмотреть соцпомощь

Чиновница подчеркнула, что в настоящее время ничто не свидетельствует о том, что Россия может прекратить выплату пенсий российским гражданам в Латвии, но если такая ситуация возникнет, Минблаг в первую очередь выяснит, не является ли это простой задержкой перечисления денег, и если станет ясно, что деньги все же не будут перечисляться, государство обеспечит социальную защиту этой части населения.

"Государство должно обеспечить, чтобы человек смог приобрести товары первой необходимости", - подчеркнула Якайте, добавив, что получателями российских пенсий в Латвии являются как граждане России, так и неграждане. Примерно 80% получателей пенсий составляют женщины. Когда-то российское законодательство позволяло женщинам выходить на пенсию в гораздо более раннем возрасте, чем в Латвии.

В случае необходимости Министерство благосостояния представит предложения по возможной поддержке, а Кабинет министров примет решение, сообщил агентству LETA специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Зариньш.

По сообщению российского информационного агентства "РИА Новости", из-за санкций Россия намерена переводить пенсии проживающим за границей русским в российских рублях на рублевые счета, открытые в России.