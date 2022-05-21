На портале Latvija.lv появилась информация о снижении платы за электричество

На портале Latvija.lv опубликовано новое описание ситуации "Уменьшение платы за электроэнергию", в котором объясняется, кто имеет право на уменьшение платы за электроэнергию и каким образом оно оформляется, а также информация о том, применяется ли уже снижение оплаты, сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства охраны окружающей среды и регионального развития.