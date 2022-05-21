На портале Latvija.lv появилась информация о снижении платы за электричество

Торговая услуга защищенного пользователя - это сокращение суммы счета за электроэнергию. Снижение платы применяется автоматически в результате обмена информацией между учреждениями и самоуправлениями. Однако возможны случаи, когда о снижении платы необходимо специально уведомить поставщика услуг.
Кроме того, на портале можно выяснить, как дистанционно решаются самые важные жизненные ситуации: размещено 180 описаний различных жизненных ситуаций, в том числе пояснения к использованию электронных услуг в видеоформате, помогающие разобраться, как решить текущий вопрос с помощью электронных сервисов, электронного адреса и защищенной электронной подписи. Рассмотрены вопросы, связанные с регистрацией компании, потерей и поиском работы, образованием, здоровьем, недвижимостью, правами, налогами и деньгами, путешествиями, домашними животными и т. д.
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