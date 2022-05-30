Хотя бы на сезон. Мэр Валки предложил установить потолок цен на отопление

Он отметил, что с существенным ростом цен сталкиваются и те самоуправления, где для теплоснабжения используется щепа, поскольку цена на нее тоже стремительно растет.

"Разумеется, есть жилищное пособие, половину которого теперь обязалось покрывать государство, но претендовать на него могут только люди с довольно низкими доходами, тогда как цена тепловой энергии свыше 100 евро ударит и по тем людям (пенсионерам и семьям с детьми), которым формально пособие не полагается, но которые на самом деле тоже не смогут заплатить. Поэтому здесь необходимо решение на уровне всего государства", - сказал мэр Валки.