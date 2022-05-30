Хотя бы на сезон. Мэр Валки предложил установить потолок цен на отопление
В Латвии по крайней мере на следующий отопительный сезон необходимо установить потолок цен, сказал в интервью газете Diena мэр Валки Вентс Арманд Крауклис (Видземская партия).
В Латвии по крайней мере на следующий отопительный сезон необходимо установить потолок цен, сказал в интервью газете Diena мэр Валки Вентс Арманд Крауклис (Видземская партия).
Он отметил, что с существенным ростом цен сталкиваются и те самоуправления, где для теплоснабжения используется щепа, поскольку цена на нее тоже стремительно растет.
Если цена тепловой энергии в отопительный сезон достигнет 100 евро за мегаватт-час, то большая часть населения не сможет оплатить счета, что повлечет за собой целую цепочку проблем.
"Разумеется, есть жилищное пособие, половину которого теперь обязалось покрывать государство, но претендовать на него могут только люди с довольно низкими доходами, тогда как цена тепловой энергии свыше 100 евро ударит и по тем людям (пенсионерам и семьям с детьми), которым формально пособие не полагается, но которые на самом деле тоже не смогут заплатить. Поэтому здесь необходимо решение на уровне всего государства", - сказал мэр Валки.
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