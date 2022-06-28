В Латвии в прошлом году выросло потребление энергии

При этом доля потребления топливной древесины за десять лет увеличилась на 4,9 процентных пункта и составила в прошлом году 32,4%.

В 2021 году по сравнению с предыдущим годом количество произведенной топливной щепы увеличилось на 10% (+2,9 ПДж), а экспорт гранул вырос на 8,3% (+3,3 ПДж).

Статистическое управление отмечает, что Латвия занимает третье место в Европейском союзе (ЕС) по доле возобновляемых источников энергии в конечном потреблении энергии: в 2020 году эта доля составляла в Латвии 42,13%, в то время как в среднем по ЕС — 22,09%.

В секторе преобразования, который включает в себя объем потребленных энергоресурсов на производство и продажу электрической и тепловой энергии, в 2021 году потреблено 51,8 ПДж энергоресурсов и произведено 42 ПДж энергии, в том числе 31,2 ПДж тепловой энергии и 10,8 ПДж электроэнергии, что на 11,6% больше по сравнению с 2020 годом.

Для производства тепла и электроэнергии в Латвии в основном используются ископаемые энергоресурсы – природный газ, объем которого в секторе преобразования постепенно снижается: в 2012 году его доля составляла 74,1%, в 2020 году – 49,5%, а в 2021 году – 47,7%. За пять лет доля возобновляемой энергии, потребляемой в секторе преобразования, увеличилась на 5,1 процентных пункта и в 2021 году достигла 51,9%. ЦСУ отмечает, что это важный показатель, учитывая, что возобновляемые источники энергии, используемые в секторе преобразования, - древесина, биогаз и другая биомасса - местного происхождения.

По сравнению с 2020 годом потребление энергоресурсов в секторе преобразования значительно увеличилось у мазута - на 43 тераджоуля (ТДж), что повлияло на общий прирост потребления нефтепродуктов в секторе преобразования на 63,5% по сравнению с предыдущим годом. В свою очередь, сократилось потребление сжиженного нефтяного газа - на 3 ТДж, древесных отходов - на 96 ТДж, прочего биогаза - на 0,6 ПДж.

Конечное потребление энергоресурсов в 2021 году составило 174,6 ПДж, что на 5,5% больше, чем в 2020 году.

Статистическое управление указывает, что за десять лет не наблюдалось значительных изменений в конечном потреблении энергии. Крупнейшими потребителями энергоресурсов в прошлом году были домашние хозяйства, потребившие 50,4 ПДж, или 28,8% от общего конечного потребления, транспорт - 49,6 ПДж, или 28,4%, и промышленность - 41,2 ПДж, или 23,6%. По сравнению с 2020 годом в прошлом году рост конечного энергопотребления наблюдался в производстве химических веществ и химической продукции на 20,1%, а снижение энергопотребления на 6,5% отмечено в сельском и лесном хозяйстве.