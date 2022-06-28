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Тарас Кремень, языковой омбудсмен Украины

В Латвии в прошлом году выросло потребление энергии

Электроснабжение. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В прошлом году потребление энергии в Латвии увеличилось на 4,9% по сравнению с 2020 годом, достигнув 192,9 петаджоуля (ПДж), сообщили в Центральном статистическом управлении (ЦСУ) со ссылкой на оперативные данные.

В 2021 году гидроэлектростанциями, ветровыми и солнечными электростанциями было выработано в общей сложности 2856 гигаватт-часов (ГВтч) электроэнергии, что больше на 2,5%, или 71 ГВтч, чем в 2020 году.

Количество электроэнергии, произведенной солнечными электростанциями, увеличилось на 40% (+2 ГВтч), гидроэлектростанциями - на 4% (+105 ГВтч), а выработка ветряных электростанций сократилась на 20,3% (-36 ГВтч).

ЦСУ указывает, что основными видами возобновляемых источников энергии в Латвии являются древесина (дрова, древесные отходы, топливная щепа, древесные брикеты и гранулы) и гидроресурсы.

За счет увеличения потребления местных энергоресурсов энергетическая зависимость от импортных энергоресурсов снизилась с 52% в 2015 году до 39% в 2021 году.

В последние годы также наблюдаются изменения в структуре общего энергопотребления: по мере снижения доли потребления природного газа увеличивается доля возобновляемых источников энергии в общем потреблении энергии. За десять лет - с 2012 по 2021 год - общее потребление природного газа сократилось на 20,4%, или 10,3 ПДж, а его доля в общем потреблении уменьшилась на 5,7 процентных пункта.

В 2021 году доля природного газа в общем потреблении энергии составила 21%, а доля возобновляемых источников энергии – 41,2%.

Доля нефтепродуктов в общем потреблении в прошлом году достигла 33%, а доля прочих энергоресурсов – 4,8%.

При этом доля потребления топливной древесины за десять лет увеличилась на 4,9 процентных пункта и составила в прошлом году 32,4%.

В 2021 году по сравнению с предыдущим годом количество произведенной топливной щепы увеличилось на 10% (+2,9 ПДж), а экспорт гранул вырос на 8,3% (+3,3 ПДж).

Статистическое управление отмечает, что Латвия занимает третье место в Европейском союзе (ЕС) по доле возобновляемых источников энергии в конечном потреблении энергии: в 2020 году эта доля составляла в Латвии 42,13%, в то время как в среднем по ЕС — 22,09%.

В секторе преобразования, который включает в себя объем потребленных энергоресурсов на производство и продажу электрической и тепловой энергии, в 2021 году потреблено 51,8 ПДж энергоресурсов и произведено 42 ПДж энергии, в том числе 31,2 ПДж тепловой энергии и 10,8 ПДж электроэнергии, что на 11,6% больше по сравнению с 2020 годом.

Для производства тепла и электроэнергии в Латвии в основном используются ископаемые энергоресурсы – природный газ, объем которого в секторе преобразования постепенно снижается: в 2012 году его доля составляла 74,1%, в 2020 году – 49,5%, а в 2021 году – 47,7%. За пять лет доля возобновляемой энергии, потребляемой в секторе преобразования, увеличилась на 5,1 процентных пункта и в 2021 году достигла 51,9%. ЦСУ отмечает, что это важный показатель, учитывая, что возобновляемые источники энергии, используемые в секторе преобразования, - древесина, биогаз и другая биомасса - местного происхождения.

По сравнению с 2020 годом потребление энергоресурсов в секторе преобразования значительно увеличилось у мазута - на 43 тераджоуля (ТДж), что повлияло на общий прирост потребления нефтепродуктов в секторе преобразования на 63,5% по сравнению с предыдущим годом. В свою очередь, сократилось потребление сжиженного нефтяного газа - на 3 ТДж, древесных отходов - на 96 ТДж, прочего биогаза - на 0,6 ПДж.

Конечное потребление энергоресурсов в 2021 году составило 174,6 ПДж, что на 5,5% больше, чем в 2020 году.

Статистическое управление указывает, что за десять лет не наблюдалось значительных изменений в конечном потреблении энергии. Крупнейшими потребителями энергоресурсов в прошлом году были домашние хозяйства, потребившие 50,4 ПДж, или 28,8% от общего конечного потребления, транспорт - 49,6 ПДж, или 28,4%, и промышленность - 41,2 ПДж, или 23,6%. По сравнению с 2020 годом в прошлом году рост конечного энергопотребления наблюдался в производстве химических веществ и химической продукции на 20,1%, а снижение энергопотребления на 6,5% отмечено в сельском и лесном хозяйстве.

Ослабление ограничений, введенных в связи с "Covid-19" в прошлом году, и, как следствие, выросший спрос на топливо, повлияли на рост потребления топлива в транспортном секторе: потребление энергии в сфере транспорта в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 5,3%, или 2,5 ПДж, и достигло 49,6 ПДж. Дизельное топливо является основным энергоресурсом, используемым в транспорте, и в 2021 году по сравнению с 2020 годом его потребление увеличилось на 1,7 ПДж, или 5,3%. За пять лет потребление дизельного топлива в транспорте увеличилось на 1,3% - на 439 ТДж. При этом потребление автомобильного бензина за пять лет снизилось на 13,4% и в 2021 году составило семь ПДж, что на 0,9% меньше, чем в 2020 году.

Потребление электроэнергии в сфере транспорта в 2021 году составило 351 ТДж, что на 3,5% больше, чем в 2020 году. В прошлом году по сравнению с 2020 годом потребление электроэнергии продолжило сокращаться в отрасли трубопроводного транспорта и составило 4 ТДж, что на 26,7% меньше, чем в 2020 году, а за последние пять лет потребление в этой отрасли снизилось на 73,2%, или 30 ТДж. Увеличение потребления электроэнергии в 2021 году произошло в автомобильном и железнодорожном транспорте - на 6,1% (+6 ТДж) и 4,4% (+10 ТДж) соответственно.

За пять лет потребление энергоресурсов в промышленности увеличилось на 5,3 ПДж, или 14,8%, но по сравнению с 2020 годом оно увеличилось на 1,6 ПДж, или 4%, составив в 2021 году 20,2 ПДж. Наибольшее потребление энергоресурсов в 2021 году пришлось на производство древесины, изделий из дерева и пробки – 22,2 ПДж, или 54% от общего энергопотребления в промышленности. За последние пять лет промышленное потребление нефтепродуктов увеличилось на 15,2%. Конечное потребление энергоресурсов в строительной отрасли в 2021 году составило 4,1 ПДж, что на 7,7% больше, чем в 2020 году.

Энергопотребление в домохозяйствах в 2021 году составило 50,4 ПДж, что на 7,8% больше, чем в 2020 году. Структура энергопотребления в домохозяйствах за последние годы существенно не изменилась – в основном использовалась топливная древесина. По сравнению с 2020 годом потребление природного газа в домохозяйствах увеличилось на 5,4%, или 246 ТДж, одной из причин чему послужил более длительный отопительный сезон. Потребление электроэнергии в домохозяйствах продолжало расти и в 2021 году было на 2,6% выше, чем в предыдущем году, чему способствовало частичное продолжение удаленной работы.

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