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Совет по конкуренции сообщил о запрещенном соглашении между строительными компаниями

rus.tvnet.lv/LETA
Совет по конкуренции сообщил о запрещенном соглашении между строительными компаниями
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Председатель СК Юрис Гайкис
Председатель СК Юрис Гайкис Фото: Edijs Pālens/LETA

Совет по конкуренции (СК) сегодня, 16 августа, проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о выявленном запрещенном соглашении между тремя строительными компаниями об условиях участия в одной из частных закупок, сообщили агентству LETA в СК.

СК отмечает, что запрещенное соглашение удалось выявить в результате успешного сотрудничества между рядом учреждений.

К частной закупке были привлечены средства Европейского союза (ЕС), поэтому Европейская прокуратура начала уголовный процесс и заказчику пришлось вернуть полученное софинансирование в размере 780 733 евро.

Пресс-конференция, которая организована в сотрудничестве с Минфином и Европейской прокуратурой, состоится в 10:00 в Минэкономики.

В ней примут участие:

  • председатель СК Юрис Гайкис,
  • директор департамента запрещенных соглашений СК Иева Шмите,
  • директор департамента ревизии фондов ЕС Минфина Ната Ласмане,
  • прокурор Европейской прокуратуры Гатис Доникс.

Видео: Пресс-конференция на латышском языке

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