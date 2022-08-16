Совет по конкуренции (СК) сегодня, 16 августа, проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о выявленном запрещенном соглашении между тремя строительными компаниями об условиях участия в одной из частных закупок, сообщили агентству LETA в СК.
Совет по конкуренции сообщил о запрещенном соглашении между строительными компаниями
Совет по конкуренции сообщил о запрещенном соглашении между строительными компаниями
СК отмечает, что запрещенное соглашение удалось выявить в результате успешного сотрудничества между рядом учреждений.
К частной закупке были привлечены средства Европейского союза (ЕС), поэтому Европейская прокуратура начала уголовный процесс и заказчику пришлось вернуть полученное софинансирование в размере 780 733 евро.
Пресс-конференция, которая организована в сотрудничестве с Минфином и Европейской прокуратурой, состоится в 10:00 в Минэкономики.
В ней примут участие:
- председатель СК Юрис Гайкис,
- директор департамента запрещенных соглашений СК Иева Шмите,
- директор департамента ревизии фондов ЕС Минфина Ната Ласмане,
- прокурор Европейской прокуратуры Гатис Доникс.
Видео: Пресс-конференция на латышском языке
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