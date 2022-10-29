Главное за 29 октября ⟩ Взрывы в Крыму, перевод часов и Собчак в беде

Ревнивцам на таких мероприятиях не место, да и это сообщество очень маленькое. Попасть туда можно только по рекомендации. О своих впечатлениях о посещении свингер-вечеринки RUS TVNET рассказал рижанин Роберт.

В начале недели спутник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сделал снимок, на котором Солнце будто улыбается.

Несмотря на то, что женщины все еще доминируют в услугах "торговли телом", всё чаще с проституцией имеют дело и молодые мужчины, хотя пока еще и в роли новичков. В Государственной полиции заверили, что проституция - феномен широкий, и в Латвии у него лицо обоих полов.

В Таллинне Светлана Лобода исполнила мечту начинающего танцора, который сейчас живет в Маарду, работает официантом, но грезит о большой сцене. "Надо помогать друг другу! Мы люди, и должно быть сердце у каждого из нас", - объяснила свой поступок певица порталу Limon.ee.

В соцсетях завирусилось видео, снятое на концерте американской певицы Кэти Перри в Лас-Вегасе. На нем происходит действительно нечто максимально странное - глаз 38-летней исполнительницы бесконтрольно закрывается.

У Элизы Эмили Донниторн (1826-1886) были все возможности прожить долгую и счастливую жизнь, однако предательство любимого человека превратило ее в женщину с разбитым сердцем, которая более 30 лет провела в одиночестве. Считается, что ее трагическая судьба воодушевила известного писателя Чарльза Диккенса создать образ Мисс Хэвишем в романе "Большие надежды", а в Австралии ее история стала настоящей легендой, передающейся из поколения в поколение.

Владлена - кукольных дел мастер. Уже несколько лет она вместе с мужем изготавливает уникальные куклы. Они даже открыли свой собственный частный музей кукол - это теперь главная достопримечательность в Прейли, рассказывает передача "Балтия" на канале "Настоящее время".