Пасмурная суббота подходит к концу. Надеемся, вы провели этот день продуктивно, ну или как минимум хотя бы хорошо отдохнули. Если вдруг вы не следили за новостями, то итоги дня от RUS TVNET - это именно то, что вам надо! Рассказываем о самом главном за субботу, 29 октября.
Главное за 29 октября ⟩ Взрывы в Крыму, перевод часов и Собчак в беде
Новости Латвии:
Подойдя к автобусной остановке на Рижском международном автовокзале, рижанин был удивлен тем, что электронные табло с информацией о рейсах и времени отправления автобусов повернуты к пассажирам, выходящим с вокзала, задней стороной. Так должно быть?
В ночь на воскресенье, 29 октября, в Латвии закончится летнее время, поэтому в 4:00 будет необходимо перевести часы на один час назад, сообщили в Министерстве экономики.
В течение года в поле зрения ЛГБТ+ и объединения их друзей Mozaīka попали девять случаев насильственных нападений на представителей ЛГБТ-общины, однако ни один из пострадавших не обратился в полицию, сообщил в пятницу на дискуссии "Состояние прав ЛГБТ+ в Латвии" член правления Mozaīka Каспар Залитис.
Утром в пятницу, 28 октября, на улице Грамздас в Риге автомобиль сбил сотрудницу почты на велосипеде, когда та переезжала пешеходный переход. Мужчина говорит, что не заметил потерпевшую.
За рубежом:
Российские власти заявили, что в субботу утром Вооруженные силы Украины осуществили масштабную атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе с применением боевых беспилотников. По утверждениям минобороны России, нападение было отражено и незначительные повреждения получил один из кораблей. В интернете тем временем публикуются кадры с облаками черного дыма над Севастополем, которые местные власти объясняют "плановыми учениями".
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак впервые высказалась в своем Telegram-канале об отъезде из РФ.
Россия приостанавливает участие в соглашении по экспорту украинского зерна или так называемой "зерновой сделке", сообщило в Telegram Минобороны России. Согласно сообщению Москвы, такое решение было принято в связи с атакой беспилотников на суда в Севастополе, в том числе и на суда, которые участвовали в обеспечении безопасности каравана, экспортирующего зерно.
Министерство обороны России утверждает, что Военно-морские силы Великобритании повредили газопровод Nord Stream, на котором в конце сентября были обнаружены большие утечки. Никаких доказательств этих обвинений Россия не предоставила.
Десятки тысяч человек вышли в пятницу, 28 октября на акцию протеста в Праге, выступая против политики правоцентристского правительства, роста цен на энергоносители и за проведение переговоров с Россией о поставках в страну газа.
Правительство Эстонии одобрило предложения министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса о повышении эффективности пограничного контроля, передает Rus.Postimees.
За несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину в российской армии обсуждались сценарии возможного ядерного удара по Германии, сообщает газета Die Welt. В военном радиосообщении говорилось о трех возможных объектах для ядерных ударов: Берлин, авиабаза США в Рамштайне и авиабаза Бухель, где США хранят ядерное оружие. Эксперты по безопасности оценивали эту информацию по-разному.
Интересное чтиво:
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