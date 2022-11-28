Во вторник цена за электричество будет самой высокой за два месяца

По сравнению с понедельником (272,75 евро) во вторник электричество подорожает почти на 40%.

Это самая высокая среднесуточная цена на электроэнергию с 30 сентября, когда она достигла 415,16 евро за МВт/ч в Литве и Латвии и 376,44 евро за МВт/ч в Эстонии.

Кроме того, во вторник электроэнергия в странах Балтии будет самой дорогой в 17-18 часов, когда ее цена достигнет 501,1 евро за МВт/ч, самой дешевой она будет в 2-3 часа ночи - 233,2 евро за МВт/ч.

До сих пор самая высокая среднесуточная цена в странах Балтии за последние два месяца была 16 ноября, когда мегаватт-час стоил 303,33 евро в Литве и Латвии и 299,93 евро в Эстонии.