17 марта запомнилось скоплением громких новостей. Тут и ордер на арест Путина, выданный Гаагским судом, и пополнение "черного списка" на въезд в Латвию, и обвинения в адрес Службы госдоходов. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте новостей от RUS TVNET.
Главное за 17 марта ⟩ Ордер на арест Путина, новый запрет на въезд и обвинения в адрес VID
Новости Латвии:
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич принял решение включить в список нежелательных в Латвии лиц 35 артистов, журналистов, блогеров и общественных деятелей, поддерживающих политику Кремля, таких как певец Shaman, блогер латвийского происхождения, телеведущие и другие.
Служба государственных доходов (СГД) подсчитала налоги жителям в соответствии с интересами жителей и в соответствии с тем, как Сейм решил реализовать уплату подоходного налога с населения (IIN), поэтому СГД категорически отклоняет обвинения омбудсмена, сообщили порталу TVNET представители СГД.
По результатам первой служебной проверки, проведенной Министерством обороны, министр обороны Инара Мурниеце издала приказ о временном отстранении от обязанностей двух должностных лиц, связанных с закупкой продовольствия для армии через Государственный центр логистики и закупок обороны.
По словам министра транспорта Яниса Витенбергса, во время визита в США в 2022 году латвийской стороне не было сделано немедленного предложения купить более дешевый сжиженный природный газ в США. В апреле прошлого года в качестве министра экономики он возглавлял делегацию Латвии в США.
В качестве меры пресечения к задержанной за использование прославляющей войну символики рижанке Елене Крейле применен запрет на выезд из страны.
Cамый широкий в Европе водопад Вентас-Румба затапливает и этой весной. Местами в Курземе уровень воды с начала недели поднялся более чем на два метра.
Самый знаменитый и любимый рижский городской праздник "День рождения Шерлока Холмса" вновь пройдет в Риге, но в новом формате. В этом году праздничное событие состоится 18 марта под эгидой нового дела знаменитого детектива: "Возвращение Шерлока Холмса. Новая миссия".
Бывшая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы некоторое время состояла в отношениях с футболистом Марцисом Ошем, но до сих пор они избегали совместного публичного появления в Латвии. Что ж, двое влюбленных не скрывают своих отношений и теперь опубликовали совместный снимок в социальных сетях.
За рубежом:
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте суда, пишет портал "Медуза".
Китайские компании поставили России не менее тысячи автоматов, а также различные виды боеприпасов и снаряжения, используемых в военных действиях, сообщило в четверг, 16 марта, Politico.
Вчера, 16 марта, латышка Маргарета Романа в Канаде отпраздновала свой 111-й день рождения, сообщает канадская газета Montreal Gazette.
Погибшего на войне в Украине эстонца Иво Юрака проводили в Киеве в последний путь.
Женская теннисная ассоциация (WTA) вынесла официальное предупреждение россиянке Анастасии Потаповой, которая появилась в футболке российского футбольного клуба "Спартак" на турнире в Индиан-Уэллсе на этой неделе.
На Бали после проверки местных властей отменены концерты Little Big и Бориса Гребенщикова.
73-летнняя российская знаменитость Алла Пугачева, проживающая в Израиле, посетила на днях концерт певицы Манижи.
Интересное чтиво:
50 лет нахождения Латвии в составе СССР - исторический период, об оценку которого сломано множество копий. Оккупация - это непреложный, страшный факт в истории Латвии. Однако это не мешает некоторым ностальгировать по советским временам, в любом споре об экономике Латвии припоминать "мощную советскую промышленность" и указывать, что и во время правления Советов в Латвии был Праздник песни. Продолжаем исследовать вопросы, ответы на которые в обществе Латвии можно назвать полярными.
Правительство Латвии 7 марта этого года приняло решение безвозмездно передать несколько конфискованных у пьяных водителей автомобилей воинским частям Министерства обороны Украины. Решение привлекло внимание не только крупнейших мировых СМИ, но и российских пропагандистских медиа. Как это комментирует глава "Twitter-конвоя" Рейнис Познякс?
При регистрации автомобиля номерные знаки обычно выдаются в порядке очереди. Однако за дополнительную плату можно создать и свой уникальный номерной знак. В Литве же не все номерные знаки такого типа разрешены к регистрации, сообщает портал 15min.
The Washington Post во вторник, 14 марта, сообщала, что проблема для украинской армии - это солдаты без боевого опыта, которых становится все больше из-за больших потерь.
Банковский кризис в Америке и Европе привел к резкому удешевлению главного экспортного товара России. Ее бюджету грозит на фоне войны дальнейшее сокращение нефтяных доходов.
Один из самых важных вопросов войны в Украине - насколько далеко готов зайти Китай в своей поддержке России? 20 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что вскоре Китай может начать поставки оружия Москве ("летальная поддержка"). Однако после этого, 24 февраля, в день годовщины российского вторжения, Китай опубликовал заявление о своей позиции, в котором призвал к политическому урегулированию с целью завершить конфликт. О многом говорит тот факт, что в этом заявлении не содержится никаких упоминаний о "безграничном партнерстве" с Россией.
Тест не для тех, кто ориентируется только в популярных точках страны. Попробуйте угадать нетипичные места. Удачи!
Сара Дуке помогает игрокам Английской Премьер-лиги (АПЛ) лучше овладеть английским языком, а также производит настоящий фурор на просторах интернета.
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