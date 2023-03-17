Главное за 17 марта ⟩ Ордер на арест Путина, новый запрет на въезд и обвинения в адрес VID

Женская теннисная ассоциация (WTA) вынесла официальное предупреждение россиянке Анастасии Потаповой, которая появилась в футболке российского футбольного клуба "Спартак" на турнире в Индиан-Уэллсе на этой неделе.

На Бали после проверки местных властей отменены концерты Little Big и Бориса Гребенщикова.

73-летнняя российская знаменитость Алла Пугачева, проживающая в Израиле, посетила на днях концерт певицы Манижи.

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50 лет нахождения Латвии в составе СССР - исторический период, об оценку которого сломано множество копий. Оккупация - это непреложный, страшный факт в истории Латвии. Однако это не мешает некоторым ностальгировать по советским временам, в любом споре об экономике Латвии припоминать "мощную советскую промышленность" и указывать, что и во время правления Советов в Латвии был Праздник песни. Продолжаем исследовать вопросы, ответы на которые в обществе Латвии можно назвать полярными.

Правительство Латвии 7 марта этого года приняло решение безвозмездно передать несколько конфискованных у пьяных водителей автомобилей воинским частям Министерства обороны Украины. Решение привлекло внимание не только крупнейших мировых СМИ, но и российских пропагандистских медиа. Как это комментирует глава "Twitter-конвоя" Рейнис Познякс?

При регистрации автомобиля номерные знаки обычно выдаются в порядке очереди. Однако за дополнительную плату можно создать и свой уникальный номерной знак. В Литве же не все номерные знаки такого типа разрешены к регистрации, сообщает портал 15min.