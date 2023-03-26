Воскресенье подходит к концу, надеемся вы не позабыли перевести время на час вперед. Хватило и других новостей, о них можно прочитать в дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 26 марта ⟩ Переход на летнее время, откровения Иосифа Пригожина и тонущий парк в Скансте
Новости Латвии:
Ночью на воскресенье, 26 марта, состоялся переход на летнее время, когда стрелки часов нужно было перевести на час вперед.
Латвийский театр кукол отменил постановку "Крокодил Гена и Чебурашка". Причиной называется тот факт, что образ Чебурашки используется пророссийской пропагандой.
Рижский городской суд приговорил четырех человек к штрафу по делу о хищении средств государственного бюджета в крупном размере, сообщила прокуратура.
В правительстве на этой неделе поддержали замысел Министерства образования и науки с сентября этого года запретить проведение вступительных проверок по тем учебным предметам, по которым сдаются централизованные экзамены, сообщает Panorāma.
Флагшток с латвийским флагом в Смилтене вызвал возмущение местного жителя, который подчеркнул, что он "напоминает трубопровод", сообщает Bez Tabu на TV3.
За рубежом:
В украинских СМИ и Telegram-каналах опубликовали запись разговора, как утверждается, музыкального продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера и бывшего члена Совета Федерации России Фархада Ахмедова, передает "Медуза". Подлинность голосов на записи не подтверждена.
США осторожно отреагировали на заявление Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Высокопоставленный чиновник заявил, что нет никаких признаков того, что Москва планирует применить свое ядерное оружие, пишет информационное агентство Reuters.
Мотоциклист решил, что вся дорога принадлежит ему, однако карма решила его проучить - он попал в аварию, серьезно повредив как себя, так и своего железного коня.
Директор школы в штате Флорида была вынуждена уволиться после того, как один из родителей пожаловался, что шестиклассникам на уроке была показана порнография. В рамках урока по истории искусств времен Ренессанса дети изучали статую Давида работы Микеланджело.
В четверг, 23 марта, в Венеции мужчина прыгнул в городской канал с крыши трехэтажного дома. Итальянские официальные лица пытаются установить его личность, сообщает CNN.
Интересное чтиво:
Шесть чувствительных для общества Латвии тем, два языка и более 1000 комментариев на всех платформах TVNET и RUS TVNET - таковы итоги проекта "Взаимные претензии"/Savstarpējās pretenzijas. Удивительным образом тема, поднятая в серии статей RUS TVNET, перекликается с набирающим популярность документальным фильмом Станислава Токалова Viss būs labi ("Все будет хорошо"). Такое наблюдение в эфире "Кто вам платит?" обсудили его ведущие.
Запланированный в районе Скансте парк сейчас тонет в воде, свидетельствуют наблюдения онлайн-журнала Klik. Названная новой визитной карточкой Скансте детская площадка, которую для посетителей планируется открыть уже в начале будущего года, сейчас не выглядит обещанным инновационным местом отдыха, а скорее напоминает глубокую яму с несколькими аттракционами посередине. Кто несет за это ответственность и удастся ли привести парк в порядок до предстоящего открытия?
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