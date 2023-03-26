Главное за 26 марта ⟩ Переход на летнее время, откровения Иосифа Пригожина и тонущий парк в Скансте

Мотоциклист решил, что вся дорога принадлежит ему, однако карма решила его проучить - он попал в аварию, серьезно повредив как себя, так и своего железного коня.

Директор школы в штате Флорида была вынуждена уволиться после того, как один из родителей пожаловался, что шестиклассникам на уроке была показана порнография. В рамках урока по истории искусств времен Ренессанса дети изучали статую Давида работы Микеланджело.

В четверг, 23 марта, в Венеции мужчина прыгнул в городской канал с крыши трехэтажного дома. Итальянские официальные лица пытаются установить его личность, сообщает CNN.

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Шесть чувствительных для общества Латвии тем, два языка и более 1000 комментариев на всех платформах TVNET и RUS TVNET - таковы итоги проекта "Взаимные претензии"/Savstarpējās pretenzijas. Удивительным образом тема, поднятая в серии статей RUS TVNET, перекликается с набирающим популярность документальным фильмом Станислава Токалова Viss būs labi ("Все будет хорошо"). Такое наблюдение в эфире "Кто вам платит?" обсудили его ведущие.