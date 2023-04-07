Главное за 7 апреля ⟩ Крестный ход в Риге, портрет пророссийского комментатора и интервью Левитса

В Латвии начались длинные пасхальные выходные. Поздравляем читателей с праздниками и рассказываем о главных событиях в стране и мире за 7 апреля.
Новости Латвии
Инвестиции в военный потенциал сегодня являются вкладом в сохранение мира в Европе, считает президент Латвии Эгилс Левитс. Запад не может допустить победы России в Украине, заявил он в интервью DW.
В Аугшдаугавском крае муниципальные служащие в пятницу, 7 апреля, продолжают укреплять защитную дамбу в Лауцесской волости, а в субботу ожидается "пик" паводка, сообщил исполнительный директор самоуправления Петерис Дзалбе.
Наиболее типичный автор агрессивных и пророссийских комментариев - негражданин Латвии, проживающий в Рижском регионе, говорится в отчете о деятельности Службы государственной безопасности (VDD) за прошлый год.
Открывая в Страстную пятницу экуменический крестный ход по улицам Вецриги, архиепископ Рижский Збигнев Станкевич призвал людей молиться не только о решении своих проблем, но и за то, чтобы Россия очнулась от безумия войны.
Пассажирка поймала водителя регионального автобуса, который мухлевал с билетами, сообщает передача 4.studija Латвийского телевидения.
Среди причин, по которым в прошлом году в Латвии лицам отказывали в допуске к государственной тайне, были выражение поддержки войне в Украине, зависимости и контакты с представителями преступной среды, свидетельствует отчет Службы государственной безопасности (VDD) о работе за прошлый год, сообщает агентство LETA.
На Пасху и на следующей рабочей неделе в Латвии ожидается теплая погода, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Следствие РФ предъявило обвинение журналисту московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
В Twitter и Telegram утекли секретные военные документы, в которых детально изложены планы США и НАТО о подготовке армии Украины к ожидаемому контрнаступлению, сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Белом доме.
В рамках общественного проекта SAB UA, сегодня утром, 7 апреля, из таллиннского района Ласнамяэ на украинский фронт отправилась очередная помощь Вооруженным силам Украины. Караван из семи автомобилей, включает три машины скорой помощи, три мощных внедорожника, и легковой автомобиль - личный вклад одного из жителей Таллинна, пишет Rus.Postimees.
Переговоры для достижения мира в Украине могут вестись только с учетом необходимости обсуждения того, "на каких принципах будет основываться новый миропорядок". Такое мнение озвучил глава МИД России Сергей Лавров. Он выступил в пятницу, 7 апреля, на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Минский областной суд заочно приговорил бывшего кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало к 17 годам колонии усиленного режима, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Белта".
Французский президент Эммануэль Макрон провел три дня в Китае в компании председателя Си Цзиньпина, но не смог ни на йоту изменить позицию Пекина по отношению к Владимиру Путину и войне России против Украины.
Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков выступил против войны в Украине. В интервью журналисту Нобелю Арустамяну футболист рассказал, что покинул Россию осенью прошлого года после начала частичной мобилизации, сообщает Русская служба ВВС.
Согласно сообщениям армии, по Израилю было выпущено более 30 ракет, минимум 25 из них были обезврежены средствами ПВО. Обстрел произошел после ожесточенных столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме.
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