Главное за 7 апреля ⟩ Крестный ход в Риге, портрет пророссийского комментатора и интервью Левитса

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков выступил против войны в Украине. В интервью журналисту Нобелю Арустамяну футболист рассказал, что покинул Россию осенью прошлого года после начала частичной мобилизации, сообщает Русская служба ВВС.

Согласно сообщениям армии, по Израилю было выпущено более 30 ракет, минимум 25 из них были обезврежены средствами ПВО. Обстрел произошел после ожесточенных столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме.

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