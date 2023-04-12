Главное за 12 апреля ⟩ Латвийские солдаты в Украине, видео с казнью пленного и бесплатное электричество

Из-за ошибки, связанной с сообщениями о расписаниях, в ночь с понедельника на вторник пассажирам, которые летели из Риги в финский Тампере, пришлось около часа ждать в самолете в аэропорту Тампере-Пирккала.

В прямом эфире утренней программы 900 sekundes на TV3 журналистка Инесе Лиепиня допустила оговорку, которая вызвала большой отклик в соцсетях.

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Меган Дюамель и Тесса Вертью попали в число граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию.

По мере того как паводковые воды, богатые органическими соединениями, переливаются через водосбросы Даугавской ГЭС, речная вода может становиться более пенистой, поясняет Государственная служба окружающей среды.

Этот тест - возможность не только проверить, но еще и освежить свои знания об истории Латвии!

В сезонных колебаниях веса нет ничего необычного, но литовский специалист по питанию д-р Сандрия Чапкаускиене отмечает, что наш вес зависит не столько от времени года, сколько от работы щитовидной железы, на которую влияет и время года, и наш возраст. Как показывает статистика, у каждой второй женщины есть нарушения работы щитовидной железы, что вызывает набор веса. Но есть и хорошая новость - отказавшись от некоторых продуктов питания, вес можно скорректировать.

В конце этой недели в Латвии понизится температура воздуха и немного увеличится скорость восточного ветра, прогнозируют синоптики.