Подходит к концу середина рабочей недели, и RUS TVNET рассказывает о главном, что произошло за последний день - в Латвии и мире.
Главное за 12 апреля ⟩ Латвийские солдаты в Украине, видео с казнью пленного и бесплатное электричество
Новости Латвии
Латвия отправила в Украину солдат для выполнения определенных вспомогательных функций, в том числе для охраны посольства Латвии в Украине и охрану грузов, в боевых действиях латвийские военнослужащие не участвуют, заверили LETA в Минобороны Латвии.
Этой ночью цена электроэнергии на бирже будет близка к 0,00 евро за мегаватт-час (МВтч), следует из информации Latvenergo.
Пандемия и война в Украине повлияли на все отрасли в Латвии, но, вероятно, одним из наиболее пострадавших оказался туризм. Снижается ли обеспокоенность туристов "небезопасностью Латвии", что страна может предложить отдыхающим и кто теперь целевая группа для входящего туризма? Обо всем этом в эфире "Кто вам платит?".
На этой неделе в центре Риги начнутся работы по созданию зоны ограничения скорости, максимальная скорость движения будет составлять 30 километров в час.
В одной из школ Вентспилса произошел конфликт между школьниками, который завершился дракой, в результате чего один из мальчиков сильно пострадал.
Латвийская система пенсий за выслугу лет не жизнеспособна в долгосрочной перспективе и должна быть изменена, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
За рубежом:
Вечером во вторник в Telegram-каналах распространилось видео, предположительно, жестокого убийства российскими военными украинского военнослужащего. Мы собрали все, что известно об этом.
Слухи о скором начале украинского наступления циркулируют в прессе и соцсетях вот уже несколько недель, но в последние дни информации об этом становится все больше. Многие комментаторы связывают планы ВСУ с приходом теплой погоды, новыми поставками бронетехники, готовностью ударной группировки. Би-би-си анализирует имеющиеся данные о состоянии украинских сил и их готовности переломить ход войны.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны усилить военную подготовку, ориентированную на реальные бои, сообщили в среду китайские СМИ.
Интересное чтиво:
Те, кто живет или часто бывает в рижском микрорайоне Пурвциемс, возможно, видели такую необычную картину: среди привычных всем типовых девятиэтажек своим видом выделяется новенький, реновированный подъезд. Выглядит эффектно, но сразу возникает вопрос – почему из всего двора реновирован только он?
В феврале 33-летний житель США Джастин Миллер заплатил 50 долларов за кресло, которое нашел на Facebook. По оценкам экспертов, стоимость мебели составляет около 50 000 долларов США.
8 апреля 38-летие отметил музыкант, блогер, режиссер, сценарист и лидер популярной группы Little Big Илья Прусикин (Ильич). В рамках рубрики "Звезда недели" RUS TVNET решил рассказать немного о жизни этого артиста.
После первого матча отборочного турнира Евро-2024 в Кардиффе два игрока сборной Латвии грубо нарушили правила внутреннего распорядка команды.
Из-за ошибки, связанной с сообщениями о расписаниях, в ночь с понедельника на вторник пассажирам, которые летели из Риги в финский Тампере, пришлось около часа ждать в самолете в аэропорту Тампере-Пирккала.
В прямом эфире утренней программы 900 sekundes на TV3 журналистка Инесе Лиепиня допустила оговорку, которая вызвала большой отклик в соцсетях.
Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Меган Дюамель и Тесса Вертью попали в число граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию.
По мере того как паводковые воды, богатые органическими соединениями, переливаются через водосбросы Даугавской ГЭС, речная вода может становиться более пенистой, поясняет Государственная служба окружающей среды.
Этот тест - возможность не только проверить, но еще и освежить свои знания об истории Латвии!
В сезонных колебаниях веса нет ничего необычного, но литовский специалист по питанию д-р Сандрия Чапкаускиене отмечает, что наш вес зависит не столько от времени года, сколько от работы щитовидной железы, на которую влияет и время года, и наш возраст. Как показывает статистика, у каждой второй женщины есть нарушения работы щитовидной железы, что вызывает набор веса. Но есть и хорошая новость - отказавшись от некоторых продуктов питания, вес можно скорректировать.
В конце этой недели в Латвии понизится температура воздуха и немного увеличится скорость восточного ветра, прогнозируют синоптики.
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