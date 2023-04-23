Главное за 23 апреля ⟩ Осуждение заявлений посла Китая, драма в Добеле и "русскоязычные латвийцы"

Заканчиваются солнечные и теплые выходные, синоптики обещают похолодание на следующей неделе. Об этом и не только читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Административный окружной суд возбудил дело по заявлению директора Баложской средней школы Виты Броки об отмене штрафа в размере 780 евро, наложенного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с конфликтом интересов при занятии должности члена правления в компаниях параллельно с работой в Баложской средней школе, сообщили в суде.
Семья Андерсонов, приобретая собственность в Аурской волости Добельского края, надеялась на мирную жизнь в сельской местности, но из-за соседей это невозможно, сообщает передача Латвийского телевидения 4. studija.
Латвийский певец Лаурис Рейникс объявил в Twitter, что его синяя галочка была удалена.
Сборная Латвии потерпела третье поражение на групповом турнире чемпионата мира до 18 лет.
С середины следующей недели погоду в Латвии будут определять циклоны, поэтому усилится облачность, осадков станет больше, а температура воздуха понизится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
За рубежом:
Посол Китая во Франции Лу Шай поставил под сомнение суверенитет стран, вышедших из Советского Союза, и усомнился в принадлежности Крыма Украине. Страны Балтии, Украина и Франция выступили с резкими заявлениями, осуждающими такую позицию китайского дипломата.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу в Twitter подтвердил, что никогда не равнял Украину и Россию, одновременно выражая уверенность в том, что кто-то должен говорить о мире.
22 апреля поздно вечером в Мустамяэ в результате ДТП были повреждены четыре автомобиля, водитель BMW был доставлен в больницу, другие люди не пострадали, пишет Rus.Postimees.
Люди иногда беспокоятся, почему после самолетов на небе остаются белые полосы. В Таллине была замечена белая и черная полоса, сообщает эстонское СМИ Postimees.
В России появился очередной обвиняемый в госизмене - им оказался бывший сотрудник оружейного завода "Промтехнология" Дмитрий Кича. Как выяснила Би-би-си, силовики привлекли по "шпионскому делу" снайпера-спортсмена. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк не подтвердила и не опровергла сведения о том, что произошедшая высадка вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в воскресенье призвал сильнее обеспечить Украину оружием, а не побуждать ее к переговорам с Россией.
Интересное чтиво:
"Я для себя сформулировал, что я не готов общаться ни с латышами, ни с русскоговорящими, которые считают, что я русский. То есть это моя точка входа, возможная дискуссия. Я - русскоговорящий латвиец", - о своей самоидентичности в эфире "Кто вам платит?" высказался режиссер документальной картины о русскоязычных Латвии Viss būs labi ("Все будет хорошо") Станислав Токалов.
Место, где можно дать волю всему своему разврату! Место, где секреты совместно хранятся за масками, кружевами и атласными простынями. Место, где текут реки самого дорогого шампанского и находятся самые красивые люди планеты. Место, где согласие на самые сокровенные фантазии ценится на вес золота! Как описывает этот элитарный клуб фантазий одна журналистка - "я тогда попала в фильм Кубрика "С широко закрытыми глазами" - в настоящее святилище секса, где царят ритуалы и утонченность". Что это за элитный клуб, куда пускают только избранных? Да и как там отказывают гостю, даже если он готов заплатить 75 000 за вступление в это общество? Время узнать об этом тайном обществе и элитных развлечениях!
Европа пережила зиму без блэкаутов, экономического кризиса и революций, несмотря на все старания Кремля, развязавшего газовую войну против ЕС параллельно вторжению в Украину. Европейцы выстояли благодаря редкой удаче и колоссальным затратам. Повторить это будет сложно.
В редакцию Rus.Postimees обратился читатель, который попал на своем отдыхе в очень неприятную ситуацию: трансфер привез его семью в аэропорт Хургады, но внутрь их не впустили, так как самолет эстонской авиакомпании Nordica еще даже не вылетел из Таллинна.
В пятницу, 21 апреля, прошел последний день Рижской недели моды. Посмотрите, кто пришел проводить это мероприятие!
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