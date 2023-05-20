Суббота, 20 мая, оказалась богатой на громкие события. О них, а также менее заметных новостях, читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 20 мая ⟩ Латвия играет с Казахстаном, что делать с олигархом Авеном и трагедия под Краславой
Новости Латвии:
Депутаты Сейма от Национального объединения (НО) Александр Кирштейнс и Рихард Колс по-разному относятся к находящемуся под санкциями российскому олигарху Петру Авену.
60-летний мужчина стел рекордсменом за вождение в нетрезвом виде, сев за руль после четырех дней пьянства с друзьями. Мужчина понятия не имел, что за ним уже несколько дней следит полиция, сообщает программа Degpunktā.
В пятницу, 19 мая, в Краславском крае в озере Освас был найден утонувший, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Большой резонанс в Интернете вызвало письмо, в котором Латвийская федерация хоккея (LHF) обратилась к специально отобранной публике с предложением купить билеты на матчи чемпионата мира со скидкой 50%.
Передача Bez Tabu приехала в Бауску, чтобы выслушать проблему, с которой столкнулся житель Бауски.
Собрана сумма, необходимая для безопасной транспортировки недоношенной девочки, родившейся в Турции, в Латвию, сообщается на портале Ziedot.lv.
За рубежом:
Вечером в пятницу, 19 мая, жители оккупированного Мариуполя сообщили о взрывах в городе, которые якобы произошли в районе Невского микрорайона, который российские оккупационные власти создали на месте нескольких разрушенных домов. Ранее сообщалось, что в марте этот микрорайон посетил президент России Владимир Путин.
Улдис Волмарс, доброволец из Латвии, отправившийся защищать Украину, в 2022 году получил в результате взрыва кассетного боеприпаса ранения ног, пишет портал LSM.lv. В результате травм здоровье мужчины ухудшилось и обе ноги пришлось ампутировать.
В открытом доступе появилась видеозапись беседы украинского пранкера и популярного в Эстонии гида по подземельям Глеба Бутковского. Выяснилось, что Бутковский не только ждет прихода в Эстонию российской армии, но и готов помогать россиянам "восстанавливать порядок".
Дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова и ее муж, бизнесмен Александр Винокуров, находящиеся под западными санкциями, прибыли в Грузию на свадьбу брата Винокуровой, сообщает грузинский телеканал Mtavari Arxi.
Венгрия фактически действует в интересах Кремля, пытается расколоть единство Запада и возможность оказывать помощь Украине, заявил агентству LЕТА депутат Европарламента Ивар Иябс.
Торговля наркотиками среди школьников процветает уже много лет. Многие школы не хотят об этом говорить, чтобы не портить имидж, полиция уделяет этому ограниченное внимание, а родители зачастую просто не верят, что их дети могут употреблять наркотики - до тех пор, пока не произойдет несчастье.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его группировка полностью контролирует Бахмут.
Интересное чтиво:
В очередном эфире на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала журналисту Вадиму Радионову, что после ее высказываний некоторые знакомые перестали с ней разговаривать.
Вечером 19 мая в концертном зале Alexela в Таллинне прошло выступление эпатажной, яркой и неподражаемой певицы-шутницы и по совместительству проводницы Верки Сердючки. Она примчалась к нам прямиком с "Евровидения" в Ливерпуле и уже успела дать интервью журналисту Limon.ee Светлане Карабут, в котором заверила, что не перестанет петь и говорить по-русски.
Сегодня сборная Латвии в "Арене Рига" сыграет с Казахстаном в шестом матче группы "В" на чемпионате мира по хоккею. В случае победы наша команда станет на шаг ближе к выходу в четвертьфинал турнира.
Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко потерпела поражение в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Риме.
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