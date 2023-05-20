Главное за 20 мая ⟩ Латвия играет с Казахстаном, что делать с олигархом Авеном и трагедия под Краславой

Улдис Волмарс, доброволец из Латвии, отправившийся защищать Украину, в 2022 году получил в результате взрыва кассетного боеприпаса ранения ног, пишет портал LSM.lv. В результате травм здоровье мужчины ухудшилось и обе ноги пришлось ампутировать.

В открытом доступе появилась видеозапись беседы украинского пранкера и популярного в Эстонии гида по подземельям Глеба Бутковского. Выяснилось, что Бутковский не только ждет прихода в Эстонию российской армии, но и готов помогать россиянам "восстанавливать порядок".

Дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова и ее муж, бизнесмен Александр Винокуров, находящиеся под западными санкциями, прибыли в Грузию на свадьбу брата Винокуровой, сообщает грузинский телеканал Mtavari Arxi.

Венгрия фактически действует в интересах Кремля, пытается расколоть единство Запада и возможность оказывать помощь Украине, заявил агентству LЕТА депутат Европарламента Ивар Иябс.

Торговля наркотиками среди школьников процветает уже много лет. Многие школы не хотят об этом говорить, чтобы не портить имидж, полиция уделяет этому ограниченное внимание, а родители зачастую просто не верят, что их дети могут употреблять наркотики - до тех пор, пока не произойдет несчастье.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его группировка полностью контролирует Бахмут.

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