Главное за 6 июня ⟩ Разрушение Каховской ГЭС, выгодна ли реновация и скандал в латвийском телешоу

Интересное чтиво:

3 июня, суббота. Микроавтобус отправляется в Ницу с автовокзала Лиепаи в 20:40. Пассажиры - две несовершеннолетние девочки и Дита. Она опоздала на автобус до Руцавы, поэтому планирует поехать в Ницу, а затем добираться автостопом. Вечер получился другим.

История Диты потрясла всю Латвию. Все началось с ее твита. В Сети стали активно делиться своим опытом, обсуждать ситуацию, обмениваться мнениями и дискутировать о том, что же произошло. Кстати, мужчина за свои действия был уволен.

Подрыв Каховской ГЭС, ответственность за который украинские власти возложили на российскую армию, у многих экспертов вызвал исторические ассоциации с событиями августа 1941 года, когда отступающие советские войска взорвали ДнепроГЭС. Расстояние между местами подрывов двух энергообъектов в 1941 и в 2023 году составляет примерно 250 км.

В начале июня звезда латвийского реалити-шоу Ģimene burkā ("Семья в банке") Агрита Биндре вместе со старшей дочерью Эстер попрощались со своей собакой Майло, увезя ее в деревню, где животному пришлось бы провести оставшуюся жизнь на цепи. После этого на семью и создателей шоу обрушился шквал критики. Телеканал принял решение относительно проекта и сделал заявление.

Бывший футболист сборной Латвии Гинтс Фрейманис скончался в возрасте 38 лет после тяжелой борьбы с болезнью.

Американская автогонщица Линдси Брюэр своеобразным образом разозлила своих конкуренток.

В распоряжение редакции Limon.ee попало необычное видео, на котором запечатлено, как заяц и ворона столкнулись "лицом к лицу".