Главное за 6 июня ⟩ Разрушение Каховской ГЭС, выгодна ли реновация и скандал в латвийском телешоу

Уходящий вторник войдет в историю разрушением Каховской ГЭС на оккупированной Россией территории Украины. Эвакуированы сотни человек, а произошедшее уже называют одной из крупнейших экологических катастроф Европы за десятилетия. Об этом и другом - в итогах дня от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Все слышали о реновации домов, а многие хотели бы и сами сделать из своей серой "панельки" красивое, экономичное и модное жилье. Но часто жителей останавливают опасения, что капитальный ремонт не принесет выгоды и экономии на отоплении. Вместе с экспертами отрасли RUS TVNET разбирается в вопросе.
В случаях, когда выявляются нарушения в употреблении госязыка, применяются предупреждения или штрафы, большинство из которых не превышают нескольких сотен евро.
В понедельник на Румбуле в гараже вспыхнул пожар. Один человек получил ожоги и был доставлен в больницу.
За рубежом:
Российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило украинское оперативное командование "Юг".
Украинская компания "Укргидроэнерго" заявила, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Украина и Россия обвиняют друг друга в разрушении гидроэлектростанции.
"Был невероятный страх, наверное, все летчики боятся того, что придется когда-то катапультироваться", - рассказывает Дмитрий Шкаревский о своем неудачном 70-м боевом вылете.
Русский добровольческий корпус объявил в понедельник о захвате села Новая Таволжанка в Белгородской области, Россия.
Интересное чтиво:
3 июня, суббота. Микроавтобус отправляется в Ницу с автовокзала Лиепаи в 20:40. Пассажиры - две несовершеннолетние девочки и Дита. Она опоздала на автобус до Руцавы, поэтому планирует поехать в Ницу, а затем добираться автостопом. Вечер получился другим.
История Диты потрясла всю Латвию. Все началось с ее твита. В Сети стали активно делиться своим опытом, обсуждать ситуацию, обмениваться мнениями и дискутировать о том, что же произошло. Кстати, мужчина за свои действия был уволен.
Подрыв Каховской ГЭС, ответственность за который украинские власти возложили на российскую армию, у многих экспертов вызвал исторические ассоциации с событиями августа 1941 года, когда отступающие советские войска взорвали ДнепроГЭС. Расстояние между местами подрывов двух энергообъектов в 1941 и в 2023 году составляет примерно 250 км.
В начале июня звезда латвийского реалити-шоу Ģimene burkā ("Семья в банке") Агрита Биндре вместе со старшей дочерью Эстер попрощались со своей собакой Майло, увезя ее в деревню, где животному пришлось бы провести оставшуюся жизнь на цепи. После этого на семью и создателей шоу обрушился шквал критики. Телеканал принял решение относительно проекта и сделал заявление.
Бывший футболист сборной Латвии Гинтс Фрейманис скончался в возрасте 38 лет после тяжелой борьбы с болезнью.
Американская автогонщица Линдси Брюэр своеобразным образом разозлила своих конкуренток.
В распоряжение редакции Limon.ee попало необычное видео, на котором запечатлено, как заяц и ворона столкнулись "лицом к лицу".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!