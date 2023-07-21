Электросамокаты Bolt теперь доступны и в Цесисе

Как и во всех городах, где есть самокаты Bolt , в Цесисе и Приекули разработана карта с разрешенными и запрещенными зонами, а также ограничениями скорости.

Максимальная скорость электросамокатов Bolt обычно составляет 25 километров в час. В большинстве школ и детских садов, а также в парках и скверах введено ограничение скорости до 15 километров в час. При этом ограничения скорости будут действовать и в выходные дни — в пятницу и субботу вечером с 22:00 до 17:00 скорость будет снижена с 25 до 20 километров в час.