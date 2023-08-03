Галкин, Земфира, Сердючка и другие концерты, а также нетипичные развлечения в августе

Вот и наступил август! Хоть это и последний месяц лета, это вовсе не означает, что концертов и мероприятий будет меньше. Как раз-таки для тех, кто хочет провести это время по полной, RUS TVNET составил список ближайших мероприятий августа.
Смотреть и танцевать
7.08 - Концерт Максима Галкина в Дзинтари; 10.08 - в Даугавпилсе
Это не единственные концерты артиста в Латвии, а дополнительные! Билеты на остальные выступления, по словам организаторов, были распроданы. Так, реагируя на огромный зрительский интерес, были и объявлены концерты - 7 августа в зале "Дзинтари" и 10 августа в Даугавпилсском дворце культуры.
На своих летних выступлениях популярный юморист и шоумен представит латвийским зрителям новую концертную программу.
Особую радость зрителей в прошлом году вызвало то, насколько непринужденно Максим Галкин не просто приветствовал публику, но и шутил по-латышски.
11.08 - Концерт немецкого музыканта Shantel
Мировой мегахит Disco Partisani сделал немецкого музыканта Shantel, также известного как DJ Stefan Hantel, послом новой музыки и танцевальной культуры с космополитическим звучанием.
Сейчас он выступает с музыкантами из разных стран Южной Европы, а на концерте 11 августа в рамках фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте" вместе с Shantel выступит латышская виолончелистка Эрна Даугавиете.
12.08 - Концерт группы Cream Soda
12 августа на променаде квартала VEF с большой программой выступит популярная группа Cream Soda. Концерт пройдет в рамках международного тура.
Cream Soda - это группа электронной музыки, основанная в 2012 году. Их особый стиль и музыкальные работы стали очень узнаваемы среди многочисленной аудитории. Трек "Никаких больше вечеринок" стал одним из хитов 2019 года, который как-то предвещал конец клубной жизни в разгаре пандемии. Песня "Плачу на техно" - самое популярное видео о самоизоляции, которое за 6 месяцев набрало 37 миллионов просмотров на YouTube, а сейчас количество просмотров перевалило за 60 миллионов.
В Риге группа выступит с новым альбомом и обновленным живым шоу Internet Friends. Альбом посвящен памяти Димы Нова, Гоши Киселева, Ромы Свиргунова и Аристарха Ухтомского.
12.08 - Концерт солиста Метраполитен-опера Александра Цымбалюка
12 августа в концертном зале "Дзинтари" на концерте Viva amore! в рамках фестиваля "Summertime - приглашает Инессa Галанте" вместе с музой и патронессой мероприятия Инессой Галанте на сцену выйдут всемирно известные артисты, среди которых - знаменитый украинский бас Александр Цымбалюк, исполняющий ведущие партии в постановках известнейших оперных театров мира.
12.08 - Выступление джазового пианиста Рафаэля Гуалацци
В рамках фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте" впервые в Латвии выступит Рафаэль Гуалацци, который перенесет слушателей в чувственный, наполненный мелодиями итальянского джаза мир.
15.08 - Концерт певицы Земфиры
15 августа на концертной площадке Wondersala выступит российская певица Земфира, покинувшая РФ.
Напомним, 3 ноября 2022 года Земфира дала концерт в Лондоне, на котором сделала крайне откровенное заявление и в очередной раз осудила войну в Украине. Перед исполнением песни "Не стреляйте" она сказала, что поддерживает Украину и понимает, что больше никогда не сыграет в этой стране, но в то же время очень любит Россию.
16.08 - Концерт Верки Сердючки
Она настоящая - открытая, свободная, драйвовая и очень-очень смешная! Такой ее создал украинский певец, актер, композитор и продюсер Андрей Данилко. 16 августа Сердючка выступит под открытым небом на сцене Wondersala на берегу Даугавы.
17.08 - Концерт украинской певицы Светланы Лободы
14 июля популярная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) выпустила новый трек SPOGADY, который создавался в Риге. Звезда также пригласила всех на свой сольный концерт в Юрмале, который пройдет в зале "Дзинтари" 17 августа.
Кстати, у читателей RUS TVNET есть возможность выиграть билеты: все условия по этой ссылке.
18.08 - Концерт украинского певца Макса Барских
18 августа на сцене концертного зала "Дзинтари" с сольным концертом выступит популярный украинский певец Макс Барских. Концерт пройдет в рамках мирового тура Bestseller World Tour.
В программу войдут лучшие работы артиста и особый сюрприз - украиноязычные версии самых популярных композиций, среди которых "Туманы", "Берега", "Подруга-ночь". Цель тура - благотворительная. С каждого приобретенного билета часть средств уходит на поддержку Украины.
25.08 - Концерт украинской исполнительницы Веры Брежневой
В конце последнего летнего месяца - 25 августа - украинская певица Вера Брежнева (VERA) даст концерт в Риге на Wondersala.
В этот вечер всех ждет особенная концертная программа, хиты и новые песни в теплой и душевной атмосфере.
Гулять и отдыхать
5.08 - 26.08 - "Праздники микрорайонов" продолжаются!
Так, в августе поймать праздничное настроение гости и жители столицы смогут еще в 8 районах:
- 5.08 - в Плявниеках, Пурвциемсе и Зиепниеккалнсе;
- 12.08 - на Югле;
- 19.08 - в Торнякалнсе;
- 26.08 - на Брасе, в Даугавгриве и Вецаки.
А вот как прогремели прошедшие в июле мероприятия:
"Фестиваль цветов, искусства и любви" и Коктейльный маршрут в Кулдиге - еще в силе!
Крупнейший в Северной Европе фестиваль цветов и больших цветочных скульптур в Пакруойской усадьбе продолжит восхищать великолепием летних цветов, интерактивными представлениями и головокружительными трюками в воздухе.
Фестиваль будет ждать гостей ежедневно до 10 сентября. Программа театральных и цирковых представлений предусмотрена каждый день, кроме понедельника.
В свою очередь, в Кулдиге до 31 августа проходит особое мероприятие "Летний коктейльный маршрут", в рамках которого можно попробовать "визитную карточку" Кулдиги - местный коктейль. Во время маршрута предлагается "игра" от организаторов: в каждом из 16 мест проведения "Летнего коктейльного маршрута" вы можете получить карточку, на которой можно собрать 7 различных марок и получить сувенир на память о лете - персонализированную соломинку для коктейля.
11.08 и 12.08 - Ежегодный Фестиваль бургеров
11 и 12 августа на площади парка Эспланады уже традиционно пройдет пятый ежегодный Рижский фестиваль бургеров.
В фестивале примут участие представители ресторанов и бургерных со всей Латвии, которые будут сражаться за титул автора самого вкусного бургера!
О том, как прошел прошлый фестиваль, читайте и смотрите здесь:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!