Галкин, Земфира, Сердючка и другие концерты, а также нетипичные развлечения в августе

Cream Soda - это группа электронной музыки, основанная в 2012 году. Их особый стиль и музыкальные работы стали очень узнаваемы среди многочисленной аудитории. Трек "Никаких больше вечеринок" стал одним из хитов 2019 года, который как-то предвещал конец клубной жизни в разгаре пандемии. Песня "Плачу на техно" - самое популярное видео о самоизоляции, которое за 6 месяцев набрало 37 миллионов просмотров на YouTube, а сейчас количество просмотров перевалило за 60 миллионов.

В Риге группа выступит с новым альбомом и обновленным живым шоу Internet Friends. Альбом посвящен памяти Димы Нова, Гоши Киселева, Ромы Свиргунова и Аристарха Ухтомского.

12.08 - Концерт солиста Метраполитен-опера Александра Цымбалюка

12 августа в концертном зале "Дзинтари" на концерте Viva amore! в рамках фестиваля "Summertime - приглашает Инессa Галанте" вместе с музой и патронессой мероприятия Инессой Галанте на сцену выйдут всемирно известные артисты, среди которых - знаменитый украинский бас Александр Цымбалюк, исполняющий ведущие партии в постановках известнейших оперных театров мира.

12.08 - Выступление джазового пианиста Рафаэля Гуалацци

В рамках фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте" впервые в Латвии выступит Рафаэль Гуалацци, который перенесет слушателей в чувственный, наполненный мелодиями итальянского джаза мир.

15.08 - Концерт певицы Земфиры

15 августа на концертной площадке Wondersala выступит российская певица Земфира, покинувшая РФ.