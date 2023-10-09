В отдельных сферах планируется существенно повысить ставку налога на природные ресурсы

Законопроект предусматривает постепенное повышение с 95 до 130 евро за тонну ставки налога на природные ресурсы для бытовых и производственных отходов, которые не считаются опасными отходами.

С 2024 года ставка планируется в размере 110 евро за тонну, в 2025 году - 120 евро за тонну, а в 2026 году - 130 евро за тонну. Таким образом, в течение трех лет ставка налога на природные ресурсы за бытовые отходы будет повышена на неполные 37%.

Будут повышены ставки налога на природные ресурсы и за захоронение опасных отходов. Эту ставку со 100 евро за тонну планируется повысить до 115 евро за тонну в следующем году, до 125 евро за тонну в 2025 году и до 135 евро за тонну в 2026 году.

Планируется в два раза увеличить налог на природные ресурсы за ввезенные в Латвию транспортные средства. Как поясняется в аннотации к закону, ставка налога на природные ресурсы за одно транспортное средство, которое впервые регистрируется в Латвии, сейчас составляет 55 евро.

В сфере бывших в использовании транспортных средств установлено, что именно для переработки и регенерации растет количество отходов от бывших в использовании транспортных средств в виде черных и цветных металлов, а также увеличивается доля пластиковых и электронных отходов.

Исходя из этого, ставку налога на транспортные средства планируется повысить в два раза на 110 евро.

Кроме того, планируется установить новые объекты налога на природные ресурсы, за которые придется платить этот налог. Это будут добыча углеводородов, текстильные изделия, содержащие пластмассу изделия и содержащие пластмассу орудия лова, к которым не применяется система расширенной ответственности завода-изготовителя, шины, которыми оснащены транспортные средства, пластмассовая тара и пластмасса, содержащаяся в составе композитной тары, которые в течение отчетного периода не было переработаны или регенерированы.