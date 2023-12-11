Главное за 11 декабря ⟩ Новые электрички, сколько выходных будет в 2024 году и благотворительная акция RUS TVNET

В 2024 году будет 251 рабочий день. Кроме того, этот год будет високосным - 366 дней. Но нас ждет много выходных понедельников.

Государственная полиция и прокуратура Латвийской Республики распространили заявление в ответ на "попытки поставить под сомнение качество расследования убийства Мартиньша Бункуса".

За рубежом:

Мало кто знает, где находится эстонская деревня Ильманду. Но если спросить эстонца, где расположена Деревня, извините, дураков, а русскоязычного жителя Эстонии попросить объяснить, как добраться до Страны дураков или до Поля чудес, что в реалиях Эстонии, в сущности, одно и то же, то ответ вы скорее всего получите. По крайней мере, если обратитесь к человеку, живущему в Таллинне или Харьюмаа и хорошо помнящему конец 80-х и 90-е годы прошлого века.

"Пацаны не извиняются", "Запомни, ты теперь пацан, ты теперь на улице, а вокруг - враги". Российский телесериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" о криминальной Казани поздних 1980-х еще не вышел полностью, а фразы из него уже разлетелись по онлайн-пространству. И не только по российскому, но и украинскому.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье в Буэнос-Айресе на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает "Украинская правда".