Первый рабочий день принес нам множество важных событий - в Латвии начнут курсировать новые электропоезда сразу на нескольких маршрутах, китайская пропаганда доходит и до Латвии и RUS TVNET начинает благотворительную акцию "Чувствуй сердцем". Об этих и других новостях понедельника, 11 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 11 декабря ⟩ Новые электрички, сколько выходных будет в 2024 году и благотворительная акция RUS TVNET
Новости Латвии:
Мрачные помещения с еще советским ремонтом, обшарпанные стены, трещины на потолке, стертая плитка на полу, дыры, которые прогрызли крысы... Мы стоим в фойе клуба "Страздумуйжа" - главного центра культурной жизни в Риге для людей с нарушениями зрения.
Этим рассказом RUS TVNET начинает благотворительную акцию "Чувствуй сердцем" - мы призываем вас, дорогие читатели, поддержать Латвийское общество слепых.
В пятницу, 15 декабря, новые электропоезда начнут курсировать сразу на нескольких маршрутах, заявил в передаче "900 секунд" телеканала TV3 председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис, сообщает агентство LETA.
Китай - прекрасная возможность для развития нашей экономики, технологическая сверхдержава и гарант глобального баланса. В регионе, населенном уйгурами, нет репрессий, но наблюдается устойчивое развитие, а Тибет под контролем Пекина процветает. Таковы руководящие принципы китайской пропаганды, которая транслируется в собственных СМИ, а теперь пытается охватить и латвийское общество, выяснила программа Nekā personīga на TV3.
В воскресенье в соцсетях появилось видео, на котором видно, как мужчина в волости Яунлутриню Салдусского края на автодороге Вентспилс - Кулдига - Салдус из движущегося автомобиля стреляет по лесным животным.
В 2024 году будет 251 рабочий день. Кроме того, этот год будет високосным - 366 дней. Но нас ждет много выходных понедельников.
Государственная полиция и прокуратура Латвийской Республики распространили заявление в ответ на "попытки поставить под сомнение качество расследования убийства Мартиньша Бункуса".
За рубежом:
Мало кто знает, где находится эстонская деревня Ильманду. Но если спросить эстонца, где расположена Деревня, извините, дураков, а русскоязычного жителя Эстонии попросить объяснить, как добраться до Страны дураков или до Поля чудес, что в реалиях Эстонии, в сущности, одно и то же, то ответ вы скорее всего получите. По крайней мере, если обратитесь к человеку, живущему в Таллинне или Харьюмаа и хорошо помнящему конец 80-х и 90-е годы прошлого века.
"Пацаны не извиняются", "Запомни, ты теперь пацан, ты теперь на улице, а вокруг - враги". Российский телесериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" о криминальной Казани поздних 1980-х еще не вышел полностью, а фразы из него уже разлетелись по онлайн-пространству. И не только по российскому, но и украинскому.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье в Буэнос-Айресе на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает "Украинская правда".
Российский солдат заявил российскому Telegram-каналу Caution News, что ему было приказано сжечь личные вещи своих павших в бою сослуживцев, сообщает портал Apollo со ссылкой на американское издание Insider.
Военный украинской армии заявил, что его бригада прекратила огонь по небольшим российским подразделениям, поскольку у них заканчиваются запасы артиллерии американского производства, сообщает издание Insider.
Интересное чтиво:
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) в социальной сети Facebook опубликовала историю, в которой трогательно описано появление на свет одного ребенка. Приводим перевод этого текста.
Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала список работ, которые претендуют на попадание в номинацию на "Оскар" в категории анимационных фильмов. Среди 33 отобранных картин - анимационный фильм Mans laulību projekts ("Мой брачный проект") режиссера Сигне Баумане
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С 20 декабря по 14 января в Ботаническом саду Латвийского университета (ЛУ) пройдет фестиваль света Ziemas nedarbi. Посетителей порадуют 15 световых объектов, сообщил представитель организаторов мероприятия Рудолфс Кивлениекс.
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