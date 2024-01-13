У Селии появился свой официальный флаг. В России горел склад на площади 70 000 кв. м. В Риге автопогрузчик насмерть сбил женщину. Об этих и других новостях субботы, 13 января, читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 13 января ⟩ Паулс рассказал о 88-летии, рижане - о поездах, Трескунов - о работе в Латвии
Новости Латвии:
Закупка новых электропоездов Škoda Vagonka обернулась многочисленными дефектами в электричках, из-за чего на маршрут иногда не могут выйти более 60% уже поставленных поездов, признал в программе "ТЧК" на Rus.LSM.lv глава Минсообщения Каспар Бришкенс.
По инициативе Службы государственной безопасности (VDD) министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") внес в черный список главу Латвийско-российской ассоциации сотрудничества, гражданина России Бориса Каткова, подтвердили агентству LETA в бюро министра внутренних дел.
12 января в одном из рижских клубов выступила российский блогер Саша Спилберг. Это вызвало волнения в обществе, однако МИД и Служба госбезопасности не видят нарушений, сообщает Panorama.
В пятницу, 12 января, свой 88-й день рождения отметил великий композитор Раймонд Паулс. Как рассказал сам артист Латвийскому телевидению (LTV), первым его поздравил поэт Янис Петерс.
В рижском микрорайоне Болдерая автопогрузчик сбил женщину, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
Сотрудникам полиции удалось выяснить местонахождение мужчины, пропавшего в пятницу, 12 января, на автозаправочной станции на Югле, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич официально утвердил флаг Селии, сообщил представитель сети сотрудничества сообществ "Острова Селии" Янис Дзимтайс.
За рубежом:
Война в Украине будет долгой, поскольку нет никаких признаков того, что Россия или Украина смогут добиться решающей победы в ближайшем будущем, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью Digi24, сообщает российское независимое издание The Moscow Times.
Фельдшер российской армии Роман Эсенов, заявивший, что его избил начальник, пропал из воинской части в Подмосковье. Его родственники и правозащитники считают, что его отправили на передовую в Украину, чтобы затруднить расследование дела, сообщает "Медуза".
Утром в субботу, 13 января, на складе крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries в Санкт-Петербурге произошел пожар, охвативший площадь 70 000 квадратных метров.
Военизированная группировка йеменских хуситов по ошибке атаковала танкер с российской нефтью, сообщает Reuters. Судно было выбрано целью из-за того, что в общедоступной базе данных числилось как имеющее связи с Великобританией, однако это была уже устаревшая информация, пишет агентство со ссылкой на британскую охранную компанию Ambrey.
В четверг, 11 января, полиция арестовала жительницу Пенсильвании Элисию Оуэнс. Женщине предъявили обвинение в убийстве годовалой дочери ее парня в июне 2023 года. Оуэнс скормила ребенку батарейки и металлический болт, сообщает американское издание People.
Интересное чтиво:
RUS TVNET отправился на Центральный вокзал, чтобы узнать у жителей и гостей Риги о плюсах и минусах новых электропоездов. Ответы смотрите на видео!
12 января Маэстро Раймонд Паулс отметил 88-летие. Вспомним страсть великого композитора и интерпретатора к джазовой музыкой. Ее популярность в нашей стране в 50-60-е годы обусловлена вполне понятными усилиями советских людей высвободиться из паутины соцреализма. Были и те, кому нравились установки, данные Коммунистической партией, которая регулировала каждый шаг человека как в обществе, так и в семейном кругу. А также те, кому было приказано следить за своими согражданами, чтобы эти правила соблюдались.
В эфире на YouTube-канале "И грянул Грэм" покинувший Россию 24-летний актер Сэм (Семен) Трескунов рассказал, как пытался устроиться в рижский театр на работу.
Латвийский теле- и радиоведущий, писатель, журналист и путешественник Алекс Дубас последние годы жил и работал в России. 24 февраля 2022 года его разбудила жена и рассказала, что началась война. Они поняли, что надо уезжать.
Великобритания стала первой страной, подписавшей с Украиной договор, предусматривающий быструю и постоянную поддержку ей в случае нового на нее нападения. Соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО.
С 14 января в воскресные вечера в 18:25 на канале TV3 начинается показ нового документального сериала "Раскол", в котором центр исследовательской журналистики Re:Baltica обратит внимание на общественный раскол и вместе с этим на тему растущей ненависти, которая стала особенно актуальной после безжалостного нападения России на Украину.
19-летняя американка Тара Калико пропала без вести в Белене, штат Нью-Мексико, 20 сентября 1988 года. Год спустя во Флориде была найдена фотография, на которой видна связанная женщина. Была ли это она?
Начало года - время, когда люди часто отказываются от алкоголя. Это дает возможность увидеть, на что похожа жизнь без этой вредной привычки. Но почему же люди настолько быстро сдаются?
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