Главное за 13 января ⟩ Паулс рассказал о 88-летии, рижане - о поездах, Трескунов - о работе в Латвии

12 января Маэстро Раймонд Паулс отметил 88-летие. Вспомним страсть великого композитора и интерпретатора к джазовой музыкой. Ее популярность в нашей стране в 50-60-е годы обусловлена ​​вполне понятными усилиями советских людей высвободиться из паутины соцреализма. Были и те, кому нравились установки, данные Коммунистической партией, которая регулировала каждый шаг человека как в обществе, так и в семейном кругу. А также те, кому было приказано следить за своими согражданами, чтобы эти правила соблюдались.

В эфире на YouTube-канале "И грянул Грэм" покинувший Россию 24-летний актер Сэм (Семен) Трескунов рассказал, как пытался устроиться в рижский театр на работу.

Латвийский теле- и радиоведущий, писатель, журналист и путешественник Алекс Дубас последние годы жил и работал в России. 24 февраля 2022 года его разбудила жена и рассказала, что началась война. Они поняли, что надо уезжать.

Великобритания стала первой страной, подписавшей с Украиной договор, предусматривающий быструю и постоянную поддержку ей в случае нового на нее нападения. Соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО.

С 14 января в воскресные вечера в 18:25 на канале TV3 начинается показ нового документального сериала "Раскол", в котором центр исследовательской журналистики Re:Baltica обратит внимание на общественный раскол и вместе с этим на тему растущей ненависти, которая стала особенно актуальной после безжалостного нападения России на Украину.

19-летняя американка Тара Калико пропала без вести в Белене, штат Нью-Мексико, 20 сентября 1988 года. Год спустя во Флориде была найдена фотография, на которой видна связанная женщина. Была ли это она?

Начало года - время, когда люди часто отказываются от алкоголя. Это дает возможность увидеть, на что похожа жизнь без этой вредной привычки. Но почему же люди настолько быстро сдаются?

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