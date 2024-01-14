Главное за 14 января ⟩ Распределение налогов, Польша обвиняет рижского таксиста и извержение вулкана

Несмотря на контроль скорости и ужесточение наказаний для нарушителей на дорогах, ДТП со смертельным исходом в Латвии становится только больше. Участники программы Латвийского Радио-4 "Открытый разговор" считают, проблему не решить одними только штрафами. Решением проблемы может стать увеличение экипажей полиции на дорогах. "Штрафы не работают, потому что не важна степень наказания. Очень важна его неизбежность" - сказал экс-начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш, пишет Rus.LSM.

По данным Citadele Leasing, в 2023 году рынок новых автомобилей в Латвии вырос на 11%. Чаще всего сделки по новым автомобилям заключались на автомобили Toyota, Škoda и VW, причем именно автомобили Toyota стали наиболее покупаемыми моделями авто как для частных лиц, так и для компаний.

На углу улиц Бривибас и Дзирнаву в Риге, где сейчас находится незастроенная площадь с автостоянкой, будут построены магазины и рестораны, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

На следующей неделе в Латвии ожидаются морозы и частые снегопады, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

За рубежом:

В воскресенье, 14 января, в возрасте 76 лет скончался российский поэт Лев Рубинштейн, сообщила его дочь.

В швейцарском городе Давос в воскресенье, 14 января, представители более 80 стран собрались на четвертую конференцию, где обсуждается мирный план Украины по прекращению войны с Россией.