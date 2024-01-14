Пока Исландия справляется с новым извержением вулкана, в Латвии начинают думать о том, как бороться со школьными прогулами и превышением скорости на дорогах, а Россия снова уронила бомбы на своей территории. Об этих и других новостях читайте в ежедневой подборке от RUS TVNET.
Главное за 14 января ⟩ Распределение налогов, Польша обвиняет рижского таксиста и извержение вулкана
Новости Латвии:
С 1 января вступил в силу закон о государственном бюджете на 2024 год и основах бюджетов на 2024, 2025 и 2026 годы. Доходы консолидированного госбюджета на 2024 год планируются в размере 14,5 млрд евро, расходы - 16,2 млрд евро. Три главных государственных приоритета - внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение, сообщает Минфин.
Рижский таксист попал в серьезную неприятность. В Польше ему грозит шесть лет тюрьмы за незаконную перевозку мигрантов через границу. Водитель такси и его защитники поясняют, что, подбирая пассажиров в Риге, ни один таксист не проверяет их документы и разрешение на пребывание.
Государственная полиция прекращает поиски Юлии Кузнецовой. Женщину нашли без признаков жизни, сообщили RUS TVNET в полиции.
В Латвии растет число учеников, пропускающих школу. Этому есть разные отговорки и оправдания. Директора считают, что отношение к учебе зачастую должны менять не только дети, но и их родители. В свою очередь, в Сейме начинают задумываться, не следует ли приравнивать бесстыдные прогулы к административному правонарушению, за которое родителей могут оштрафовать, сообщает TV3 Ziņas.
Несмотря на контроль скорости и ужесточение наказаний для нарушителей на дорогах, ДТП со смертельным исходом в Латвии становится только больше. Участники программы Латвийского Радио-4 "Открытый разговор" считают, проблему не решить одними только штрафами. Решением проблемы может стать увеличение экипажей полиции на дорогах. "Штрафы не работают, потому что не важна степень наказания. Очень важна его неизбежность" - сказал экс-начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш, пишет Rus.LSM.
По данным Citadele Leasing, в 2023 году рынок новых автомобилей в Латвии вырос на 11%. Чаще всего сделки по новым автомобилям заключались на автомобили Toyota, Škoda и VW, причем именно автомобили Toyota стали наиболее покупаемыми моделями авто как для частных лиц, так и для компаний.
На углу улиц Бривибас и Дзирнаву в Риге, где сейчас находится незастроенная площадь с автостоянкой, будут построены магазины и рестораны, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.
На следующей неделе в Латвии ожидаются морозы и частые снегопады, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
За рубежом:
В воскресенье, 14 января, в возрасте 76 лет скончался российский поэт Лев Рубинштейн, сообщила его дочь.
В швейцарском городе Давос в воскресенье, 14 января, представители более 80 стран собрались на четвертую конференцию, где обсуждается мирный план Украины по прекращению войны с Россией.
В России, в Краснодарской области, между станицами Павловская и Атаманский обнаружены детали ракеты Х-101 российской армии. Из соображений безопасности на дорогах возле территории заблокировано движение, сообщает российское независимое издание The Moscow Times.
В возрасте 77 лет скончался один из ведущих геронтологов России, основатель Института биорегуляции и геронтологии, академик Российской академии наук Владимир Хавинсон. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.
Около 8 утра в воскресенье, 14 января, вблизи города Гриндавик на юго-западе Исландии началось извержение вулкана, сообщило Бюро метеорологии Исландии.
Интересное чтиво:
Минувшая неделя прошла на российском телевидении под знаком религиозного нашествия. А именно, неделя началась с постоянного восхваления в новостях ракетной атаки России на Украину, которую аналитики и журналисты международной политики называют террористической. Россияне, между тем, продолжали рассказывать, что удары наносились только по военной инфраструктуре и заводам, производящим дроны и боеприпасы. А в конце недели, 7 января, в России отмечали православное Рождество, в которое тоже была вплетена тема войны - "священной", во имя защиты интересов России.
Президент Украины Владимир Зеленский завершил многодневный марафон в странах Балтии в четверг в столице Латвии, Риге, куда он прибыл, так сказать, на одном дыхании из Таллинна в тот же день вечером. После официальных встреч с главами государств южных соседей Зеленский ненадолго появился перед журналистами в конце двенадцатичасового рабочего дня, пишет портал Rus.Postimees.
"Перепады температуры это то, что предсказывалось как следствие глобального потепления", - заметил геолог, автор книг об изменении климата и научный журналист Константин Ранкс в беседе с RUS TVNET.
История со стрельбой вильнюсских школьников по однокласснику вызвала дискуссию об интеграции русскоязычного меньшинства в Литве. Ход спора не оправдал ожиданий российских пропагандистов.
24 июля 1989 года на горе Асахидакэ на острове Хоккайдо, Япония, пропали два альпиниста из Токио. Спасатели отправились их искать с вертолетами, пока не заметили на земле сделанный из бревен огромный знак SOS. Примерно в 2-3 километрах от знака и находились пропавшие альпинисты. Когда спасатели их похвалили за разумное действие в виде создания сигнала SOS, альпинисты пожали плечами - оказывается, никакой сигнал SOS они не сооружали. Все стало еще более странным, когда спасатели еще раз прибыли на зов о помощи в это же самое место.
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