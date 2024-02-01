Сейм рассмотрит идею о дополнительном налоге для сделок с Россией

Сейм передал на рассмотрение комиссиям инициативу жителей об обложении дополнительным налогом сделок с Россией тех предпринимателей, которые продолжают с ней сотрудничество.
Ранее в комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям автор инициативы, представитель фонда "Предприниматели - миру" Янис Таукачс заявил, что цель коллективного заявления - добиться изменений в законодательстве, чтобы ко всем платежам в подсанкционные юрисдикции, включая Россию, применялся налог в размере 90%.
В соответствии с законом о подоходном налоге с предприятий сейчас этим налогом в Латвии облагаются платежи юридическим лицам-нерезидентам, если они не имеют постоянного представительства в Латвии, при этом к управленческо-консультационным услугам применяется ставка налога в размере 20%, к возмещению за отчуждение находящейся в Латвии недвижимости - 3%, к выплатам лицам в безналоговых зонах и странах или территориях с низкими налогами - 20%, а к вознаграждению за сдачу в аренду нерезидентам находящейся в Латвии недвижимости - в размере 5%.
Инициатива включает предложение о запрете сотрудникам Службы государственных доходов (VID) единолично принимать решение о неприменении налога для российских предприятий, а также об обязанности VID ежемесячно публиковать суммы, за которые не был применен налог для предприятий страны-агрессора.
Кроме того, представители фонда призывают Министерство экономики обнародовать список предпринимателей, продолжающих сотрудничество с Россией.
По мнению авторов инициативы, латвийские предприятия обязаны проверять истинных бенефициаров платежей, чтобы не допустить поступления полученных средств в российский бюджет.
Как отметил парламентский секретарь Минэкономики Юргис Миезайнис, в целом инициатива заслуживает поддержки, но под вопросом ее применение к "черному списку", поскольку в нем есть и заморские территории США, поэтому его должно оценить Министерство иностранных дел.
Миезайнис отметил, что решение коалиции о запрете на импорт зерна из РФ и Беларуси демонстрирует направление к разрыву экономических связей со странами-агрессорами. При этом представитель министерства выразил разочарование в связи с тем, что два года войны были недостаточно мотивирующими, чтобы предприниматели предпочли уйти с российского рынка.
Парламентский секретарь сообщил депутатам, что на следующей неделе планируется опубликовать список предпринимателей, продолжающих сотрудничество с Россией.
Глава юридической дирекции МИД Санита Петкале выразила поддержку инициативе, подчеркнув, что министерство поддерживает инициативы, которые побуждают латвийских предпринимателей разнообразить рынок. Министерство призывало предпринимателей пересмотреть рынки сотрудничества еще до аннексии Крыма в 2014 году и особенно рекомендовало сделать это с февраля 2022 года. По мнению МИД, любое сотрудничество с российскими предприятиями сопряжено с высокими рисками обхода санкций.
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