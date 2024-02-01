Сейм рассмотрит идею о дополнительном налоге для сделок с Россией

Ранее в комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям автор инициативы, представитель фонда "Предприниматели - миру" Янис Таукачс заявил, что цель коллективного заявления - добиться изменений в законодательстве, чтобы ко всем платежам в подсанкционные юрисдикции, включая Россию, применялся налог в размере 90%.

В соответствии с законом о подоходном налоге с предприятий сейчас этим налогом в Латвии облагаются платежи юридическим лицам-нерезидентам, если они не имеют постоянного представительства в Латвии, при этом к управленческо-консультационным услугам применяется ставка налога в размере 20%, к возмещению за отчуждение находящейся в Латвии недвижимости - 3%, к выплатам лицам в безналоговых зонах и странах или территориях с низкими налогами - 20%, а к вознаграждению за сдачу в аренду нерезидентам находящейся в Латвии недвижимости - в размере 5%.