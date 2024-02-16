ФОТО ⟩ Сдан в эксплуатацию бизнес-центр в центре Риги

Novira Plaza - это семиэтажный бизнес-центр класса А, который расположен между улицами Сатеклес, Марияс и Элизабетес.

Строительство здания началось в 2021 году, подземные работы завершились в феврале 2022 года. Контракт на наземное строительство с Velve был подписан в декабре 2021 года. В 2022 году завершилось строительство бетонных конструкций и начались работы над фасадом, остеклением и внутренними помещениями. Война в Украине повлияла на рынок различных строительных материалов и цепочки поставок, поэтому сроки сдачи здания были продлены до конца 2023 года.

Работы по строительству офисного здания вела строительная компания Velve, договор строительства заключен на 38 миллионов евро.

Архитекторы здания - Даце Путниня и Андрис Калинка из архитектурного бюро BB studija, а для разработки дизайна интерьера был выбран эстонский архитектор Мелис Пресс.

65,38% капитала застройщика Marijas 2 принадлежит литовскому инвестиционному фонду Evernord Real Estate Fund III, а 34,62% ​​- SIA Novira, дочерней компании эстонского застройщика Novira Capital. По данным Firmas.lv, в 2022 году Marijas 2 отработала с убытком в 118 544 евро.

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