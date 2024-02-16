ФОТО ⟩ Сдан в эксплуатацию бизнес-центр в центре Риги

Бизнес-центр Novira Plaza в центре Риги, в который инвестировано более 60 миллионов евро, сдан в эксплуатацию, сообщили LETA представители застройщика здания.
Арендаторами бизнес-центра станут коворкинг класса premium Spaces, компания быстрой доставки продуктов питания и других товаров Wolt Latvia, бизнес-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers, бюро присяжных адвокатов Eversheds Sutherland Bitāns, поставщик решений и услуг в области управления персоналом и расчета заработной платы Zalaris, финансово-технологическая компания GoCardless, международная компания-консультант в сфере недвижимости Newsec и другие.
Фото: Сдан в эксплуатацию бизнес-центр Novira Plaza в центре Риги
Представитель SIA Velve и директор проекта Novira Plaza Валдис Кокс утверждает, что, работая в ограниченных условиях в самом центре Риги с плотным транспортным и пешеходным потоком, с точки зрения организации это был один из самых сложных проектов строительной компании за последние годы.
При строительстве здания было использовано 24 100 тонн бетона и 10 000 квадратных метров гипса. Чтобы новое здание сохранило характер центра города ЮНЕСКО, в фасаде было использовано несколько отделочных материалов - испанская крупноформатная плитка, специально изготовленные для этого проекта немецкие пространственные керамические фасады, более 120 000 кирпичей, каждый из которых был встроен отдельно, и остекление площадью около 5000 квадратных метров.
Novira Plaza - это семиэтажный бизнес-центр класса А, который расположен между улицами Сатеклес, Марияс и Элизабетес.
Строительство здания началось в 2021 году, подземные работы завершились в феврале 2022 года. Контракт на наземное строительство с Velve был подписан в декабре 2021 года. В 2022 году завершилось строительство бетонных конструкций и начались работы над фасадом, остеклением и внутренними помещениями. Война в Украине повлияла на рынок различных строительных материалов и цепочки поставок, поэтому сроки сдачи здания были продлены до конца 2023 года.
Работы по строительству офисного здания вела строительная компания Velve, договор строительства заключен на 38 миллионов евро.
Архитекторы здания - Даце Путниня и Андрис Калинка из архитектурного бюро BB studija, а для разработки дизайна интерьера был выбран эстонский архитектор Мелис Пресс.
65,38% капитала застройщика Marijas 2 принадлежит литовскому инвестиционному фонду Evernord Real Estate Fund III, а 34,62% - SIA Novira, дочерней компании эстонского застройщика Novira Capital. По данным Firmas.lv, в 2022 году Marijas 2 отработала с убытком в 118 544 евро.
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