Латвия ночью перейдет на зимнее время, в Даугавпилсе из обреза выстрелили в двух людей, рижские врачи 13 часов спасали человека, Израиль нанес "точные удары" по военным объектам в Иране, российская армия привыкает к солдатам КНДР - об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 26 октября ⟩ Переход на зимнее время, нападение Израиля на Иран и удачливый эстонец
Новости Латвии:
В ночь на воскресенье, 27 октября, в Латвии состоится переход на зимнее время, когда стрелки часов нужно перевести на час назад, сообщает Минэкономики.
Портал Kompromat.lv сообщает о том, что в центре Даугавпилса двое мужчин из обреза выстрелили в машину, в которой находились два человека: водитель и известный в городе промоутер Сергей Парфенов.
Латвия отказала в предоставлении убежища гражданину России, который прожил в Латвии 38 лет и, по его собственным словам, опасается, что Россия отправит его воевать в Украину, сказано в общедоступном решении Административного районного суда.
Ранее RUS TVNET уже сообщал о неприятном опыте пациента Латвийского онкологического центра с больничным обедом - он выглядел неаппетитно и имел неприятный запах. Завтрак на следующий день тоже был не слишком хорош - в каше были странные пригоревшие кусочки. Мы попросили представителей больницы дать комментарий.
В Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) 43-летнему пациенту была сделана очень сложная и радикальная операция по удалению опухоли в голове и шеи. В ходе 13-часовой операции опухоль, поразившая половину верхней челюсти, основание рта, язык и лицо, была удалена, и с помощью хирурга лицо было восстановлено, сообщает программа Panorāma.
На улице Руденс в Риге альпинист попал в неприятную ситуацию - во время ремонта фасада здания ему пришлось уклоняться от кухонных утвари, которую бросала в его сторону женщина из окна четвертого этажа, сообщает программа Degpunktā.
фывОколо 10 лет назад улицу Миера в Риге называли самой модной и прогрессивной улицей во всей Европе, где вот-вот случится счастье, все будут кататься на велосипедах, и даже были видения архитекторов относительно будущего этого места. В программе Zebra решили посмотреть, сбылось ли что-нибудь из этого.
За рубежом:
Израильские военные заявили, что нанесли "точные удары" по военным объектам в Иране - среди них ракетные заводы и ракетные комплексы класса "земля-воздух". Силы противовоздушной обороны Ирана заявили, что атаки были успешно отражены, но некоторым позициям был нанесен "ограниченный ущерб". Иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источники, что Иран готов ответить на "агрессию" Израиля. США призвали Иран "прекратить свои атаки" на Израиль, чтобы разорвать порочный круг боевых действий.
Изучив спутниковые фотографии территории секретного 48-го Центрального НИИ Министерства обороны России в подмосковном Сергиевом Посаде-6, в редакции газеты Washington Post пришли к выводу, что последние два года там идет масштабное строительство новых корпусов, в том числе биологических лабораторий высшей степени защиты для работы с наиболее опасными патогенами.
Видеозапись, полученная из Главного управления разведки Министерства обороны Украины, показывает, что российские солдаты обеспокоены тем, как северокорейских солдат будут вести на фронт, как они будут снабжаться боеприпасами и другими предметами. По данным CNN, среди российских солдат широко распространена неприязнь к северокорейцам.
В Курской области России, где продолжается операция украинской армии, россияне получили приказ от своего руководства не брать в плен украинских военнослужащих, заявила пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады Вооруженных сил Украины Дина Вонг.
Вчера, 25 октября, вечером в розыгрыше Eurojackpot игрок из Эстонии в лотерею выиграл 695 112,50 евро при попадании 5+1. Выигрышный билет был куплен в интернете, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Еще несколько лет назад можно было с оптимизмом говорить о том, что вскоре жители ЕС перестанут ежегодно переводить стрелки часов. Однако в ближайшее время этого не случится: по крайней мере, в обозримом будущем эта тема не будет входить в число главных приоритетов ЕС, сообщает Rus.Postimees.
На выходных посмотрел милый сюжет в передаче De facto. Историю про то, что Старая Рига стала бесплатной стоянкой для электромобилей. Несмотря на то, что все нравится, что число электрокаров на улицах города все растет, тактика их введения все-таки больше похожа на выделение скидок для людей, которым они не нужны.
"От бессилия и неуверенности в себе до ощущения, будто я на вершине горы и могу все". Может показаться, что такие радикально разные чувства невозможно вместить в одном человеке, но оказывается, что можно. Биполярное расстройство фактически разделило жизнь Рональда на две части - депрессию и манию, или моменты бессилия и абсолютной пустоты, когда веки становятся тяжелее неба, и моменты, когда море по колено. "Эти расстройства управляли моей жизнью более десяти лет, пока я не понял, что больше так не могу".
Каждый водитель хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда в мороз двигатель не заводится. Нередко причиной является позабытый уход за топливным фильтром, что может привести к остановке двигателя. До первого снега стоит прислушаться к советам эксперта о том, как избежать этой легко устранимой, но роковой ошибки зимой, сообщили RUS TVNET в Inter Cars.
Отношения владельцев недвижимости и арендаторов иногда оказываются сложными. Долговые обязательства за аренду или поврежденная собственность могут вызвать большие проблемы, которые в худшем случае могут продолжаться в суде. Иногда возникают и курьезы. В последнее время все больше как зарубежные СМИ, так и пользователи соцсетей отмечают, что владельцы квартиры имеют свойство навещать арендаторов без предупреждения.
Долгое время казалось, что порнография предназначена только для мужчин. Откровенно, зачастую брутально и, конечно, все как на ладони! Но за последнее десятилетие эта индустрия расширилась, и теперь ее тематическое наполнение заточено и под женские фантазии. Так что же непристойное в постели нравится женщинам?
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