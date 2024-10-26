Главное за 26 октября Переход на зимнее время, нападение Израиля на Иран и удачливый эстонец

В Курской области России, где продолжается операция украинской армии, россияне получили приказ от своего руководства не брать в плен украинских военнослужащих, заявила пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады Вооруженных сил Украины Дина Вонг.

Вчера, 25 октября, вечером в розыгрыше Eurojackpot игрок из Эстонии в лотерею выиграл 695 112,50 евро при попадании 5+1. Выигрышный билет был куплен в интернете, сообщает Rus.Postimees.

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Еще несколько лет назад можно было с оптимизмом говорить о том, что вскоре жители ЕС перестанут ежегодно переводить стрелки часов. Однако в ближайшее время этого не случится: по крайней мере, в обозримом будущем эта тема не будет входить в число главных приоритетов ЕС, сообщает Rus.Postimees.

На выходных посмотрел милый сюжет в передаче De facto. Историю про то, что Старая Рига стала бесплатной стоянкой для электромобилей. Несмотря на то, что все нравится, что число электрокаров на улицах города все растет, тактика их введения все-таки больше похожа на выделение скидок для людей, которым они не нужны.