Главное за 11 апреля Новые данные об E. coli в Straupe, Эстония задержала "теневой" российский танкер, а Гаага не может судить Путина

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В настоящее время ответственные службы работают над установлением источника запаха вещества неизвестного происхождения в канализационных колодцах Риги, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

За рубежом:

Вблизи острова Аэгна в заливе Мууга бросил якорь танкер, задержанный Силами обороны Эстонии. Это первый случай задержания Эстонией судна теневого флота России. На пресс-конференции Министерства обороны командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания - проверка документов и юридического статуса судна, пишет Rus.Postimees.

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В Польше обеспокоены выводом США своих солдат с военного аэродрома, имеющего решающее значение для оказания Западом помощи Украине. Политики заверяют, что все под контролем, СМИ бьют тревогу.

В четверг в районе Манхэттена в Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон, в результате чего погибли шесть человек, сообщили должностные лица, пишет AP.

В Гааге учредят спецтрибунал для привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины. Но начать судить Путина заочно не получится, пока он остается президентом РФ.

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Высланный из-за угрозы безопасности из Эстонии русский националист Константин Горлов записал новое видео в TikTok, в котором на фоне Кремля рассказал, как свободно ему дышится в Москве. "На завод я точно не пойду работать", - рассуждает он о своих планах на будущее, сообщает Rus.Postimees.

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