Назван самый вероятный конец человеческой цивилизации

Физик-теоретик Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института (США) в интервью IEEE Spectrum, посвященном недавно вышедшей в свет своей книге «Жизнь 3.0», назвал самый вероятный негативный сценарий будущего человеческой цивилизации.

Наибольшую опасность для жителей Земли, полагает ученый, представляет искусственный суперинтеллект, не наделенный сознанием. «Когда я говорю о сознании, я просто имею ввиду субъективный опыт: он чувствует себя чем-то вроде меня», — сказал ученый.

По его мнению,

исследование искусственного интеллекта зачастую игнорирует проблему сознания,

в частности, различие между сознательной и бессознательной системами обработки информации, характерными для живой и неживой природы.

Тегмарк выступает против «углеродного шовинизма», допуская, что жизнь может быть основана и на, в частности, кремнии. Эксперт полагает, что интеллект и сознание могут быть описаны уравнениями.

«Если мы воспитываем детей, которые продолжают следовать мечтам, которых не достигли мы, тогда мы можем гордится ими, даже если нас уже нет. Но если вместо этого мы вырастим нового Адольфа Гитлера, который уничтожит все, что важно для нас, мы не будем в таком восторге», — считает ученый.

Тегмарк разделяет точку зрения американского физика-теоретика Фримена Дайсона, который допускает, что человек в будущем может серьезно повлиять на Вселенную, существованию которой придает смысл именно человек. Космолог не согласен с позицией нобелевского лауреата американского физика-теоретика Стивена Вайнберга, крупнейшего специалиста по квантовой теории поля, который считает, что «чем больше мы понимаем Вселенную, тем бессмысленнее она нам кажется».

Тегмарк призывает задуматься о будущем человечества, связанном с искусственным интеллектом.

«Просто потому, что мы не знаем, что пойдет не так, не означает, что мы не должны об этом думать», — считает ученый.

Проблема соотнесения сознания и мозга является одной из ключевых в континентальной философии, вопрос несущественен в островной (англо-американской) науке.

Согласно опросу 50 лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, физиологии (или медицине) и экономике, опубликованному в августе 2017 года,

ученые не ожидают снижения потребности в исследователях-людях от внедрения искусственного интеллекта и роботов.

С нобелевскими лауреатами не согласны американский бизнесмен Илон Маск и британский ученый Стивен Хокинг (не являются нобелевскими лауреатами), которые неоднократно называли искусственный интеллект одной из угроз человечеству.