Записка, в которых Эйнштейн раскрыл секрет счастья, продана за $1,56 млн

Две записки Альберта Эйнштейна, которые он в 1922 году отдал посыльному, доставившему ему сообщение о вручении Нобелевской премии, были проданы на аукционе 24 октября 2017 года в Иерусалиме.

Короткая записка одного из основоположников современной теоретической физики, создателя теории относительности и квантовой теории Альберта Эйнштейна (1879-1955) была продана на аукционе в Иерусалиме за $1,56 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт организаторов торгов - аукционный дом Winner’s.

Записка, в которой ученый отметил, что «тихая, скромная жизнь приносит больше радости, нежели гонка за успехом в постоянном возбуждении», была продана за $1,56 млн при стартовой цене в $2 тыс. Второй подарок Эйнштейна курьеру, текст которого гласит: «Где есть воля, есть и путь», ушла с молотка за $240 тыс. при стартовой цене в $1 тыс.







