Зафиксирован новый рекорд холода на Земле

В 2013 году ученые заявили, что нашли самое холодное место на земле - в Антарктиде зарегистрированы целых -92 градуса по Цельсию.

Однако сейчас данные обновили - в том же самом месте установлен новый рекорд - 97 градуса.

В научном журнале «Geophysical Research Letters» указано, что информация получена из особой базы данных, считанных в период с 2004 по 2016 год. Сейчас она в помощью новых технологий изучена более детально, в результате чего и установлена рекордная температура. Суровый холод образовался в называемом «ледяном кармане» на глубине в 3 метра.

Таким показателям способствуют ясное небо, легкий ветер и сухой воздух — водяной пар в воздухе, как правило, вызывает его нагревание. Когда сухой и холодный воздух опускается в ледяные карманы, он охлаждается еще сильнее. Чем больше сухих и ясных дней — тем больше шансов, что температура опустится еще ниже. Однако увеличение доли углекислоты в атмосфере, что сказывается на росте уровня содержания водяного пара, не будет способствовать этому — скорее всего, экстремальные минимумы будут фиксироваться реже.

Если доверять наземным метеостанциям, в этом случае рекорд составляет −89,2 градуса, он был зафиксирован 21 июля 1983 года на советской антарктической станции «Восток».