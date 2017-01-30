В Риге построят магазин IKEA: стал известен точный адрес

Во вторник 31 января в вестибюле пятого этажа Рижской думы состоится пресс-конференция и подписание договора о сотрудничестве, предусматривающем поддержку столичного самоуправления в открытии и обеспечении деятельности первого магазина мебели IKEA в Латвии.

В ходе пресс-конференции председатель Рижской думы Нил Ушаков расскажет о плане реализации проекта, в свою очередь владелец магазина IKEA Сигурдур Палмассон представит концепцию IKEA и проект инвестиционного плана.

Магазин

IKEA планируется построить в Стопиньском крае на границе с Ригой,

недалеко от ротационного круга на ул. Бикерниеку и ул. Юглас, напротив гипермаркета Rimi. Главное подключение магазина IKEA к транспортной инфраструктуре планируется с улицы Юглас.

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Работа магазина существенно повлияет на транспортное движение в ближайших окрестностях, поэтому Рижское самоуправление планирует принять участие в обеспечении удобной транспортной инфраструктуры для посетителей магазина и местных жителей.

Открытие первого магазина IKEA в Латвии позволит жителям приобретать доступную по цене и функциональную мебель,

за которой ранее приходилось ездить в магазины IKEA в Скандинавии, Польше и Вильнюсе, что способствовало оттоку финансовых средств в упомянутые регионы.

Благодаря появлению такого магазина жители будут обеспечены новыми рабочими местами, кроме того, новые возможности откроются и для местных компаний по доставке товаров.

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