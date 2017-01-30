В Риге построят магазин IKEA: стал известен точный адрес

Во вторник 31 января в вестибюле пятого этажа Рижской думы состоится пресс-конференция и подписание договора о сотрудничестве, предусматривающем поддержку столичного самоуправления в открытии и обеспечении деятельности первого магазина мебели IKEA в Латвии.
- На следующей неделе IKEA сообщит об открытии магазина в Латвии 27 января 2017 г.
- В Латвии, возможно, появится IKEA. В каком месте? 14 декабря 2016 г.
- IKEA рассматривает возможности открытия магазинов в Латвии и Эстонии 28 ноября 2016 г.
В ходе пресс-конференции председатель Рижской думы Нил Ушаков расскажет о плане реализации проекта, в свою очередь владелец магазина IKEA Сигурдур Палмассон представит концепцию IKEA и проект инвестиционного плана.
Магазин
IKEA планируется построить в Стопиньском крае на границе с Ригой,
недалеко от ротационного круга на ул. Бикерниеку и ул. Юглас, напротив гипермаркета Rimi. Главное подключение магазина IKEA к транспортной инфраструктуре планируется с улицы Юглас.
Работа магазина существенно повлияет на транспортное движение в ближайших окрестностях, поэтому Рижское самоуправление планирует принять участие в обеспечении удобной транспортной инфраструктуры для посетителей магазина и местных жителей.
Открытие первого магазина IKEA в Латвии позволит жителям приобретать доступную по цене и функциональную мебель,
за которой ранее приходилось ездить в магазины IKEA в Скандинавии, Польше и Вильнюсе, что способствовало оттоку финансовых средств в упомянутые регионы.
Благодаря появлению такого магазина жители будут обеспечены новыми рабочими местами, кроме того, новые возможности откроются и для местных компаний по доставке товаров.Еще по этой теме