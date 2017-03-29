Программа «Робототехника» – гарантированная возможность трудоустройства!

 

Фото: Schutterstock

Современный рынок труда остро нуждается в квалифицированных специалистах и сфера робототехники не исключение. Специалисты в области робототехники и программисты роботов ценятся на вес золота и пользуются огромным спросом. Именно поэтому очень важно идти в ногу со временем, получать новые знания, быть конкурентоспособным и готовым к будущим переменам.

Известно, что промышленные роботы, выполняя манипуляции и рабочие операции с объектами от микро до макро размеров, все больше и больше заменяют человека на тяжелых, утомительных и опасных работах. По данным Международной федерации робототехники в ближайшее время планируется продажа 250 тысяч промышленных роботов, а ежегодный рост продаж более 10%. Одновременно наблюдается расширение видов операций промышленных роботов, обеспечивается возможность оперативной перенастройки и автономного программирования роботов в условиях производства.

Расширение и повышение степени автоматизации производства ведут к уменьшению персонала, но увеличивают спрос на инженеров, умеющих устанавливать, программировать и поддерживать в работоспособном состоянии промышленные роботы и автоматизированные системы.

Тесные связи и успешное сотрудничество с бизнес индустрией позволяют Институту транспорта и связи (TSI) следить за тенденциями рынка и быстро реагировать на требования индустрии. Именно поэтому актуальные учебные программы здесь разрабатываются намного быстрее, чем в государственных вузах. К тому же, сотрудничая с более чем 500 партнерами, принимающими студентов на практику по такой программе, как актуальная «Робототехника», речь вообще может идти о целевом наборе.

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Решению сделать акцент на подготовку специалистов в области робототехники способствовали существующие уже несколько лет профессиональная и академическая программы по электронике и прекрасно оснащенная лаборатория индустриальных роботов. К тому же, в институте уже много лет существуют профессиональные занятия в Клубе робототехники для школьников и студентов, постоянно проводятся турниры по робототехнике, а в этом году TSI оказал интеллектуальную поддержку первому Балу роботов.

Новая программа ориентирована на получение профессиональных знаний и практических навыков в технических и научных областях,

на которых базируется современная робототехника: встраиваемая электроника, мехатроника, интеллектуальные системы и программирование. В процессе обучения студенты получают практический опыт применения промышленных роботов «Kawasaki» и «Kuka». При обучении по специализации «Автономные роботы» используются гуманоидный робот NAO, мобильные роботы Khepera IV(x4) и Pioneer LX Research.

Выпускники программы «Робототехника» - это специалисты, подготовленные к активной деятельности в области промышленной автоматизации, умеющие программировать и поддерживать в работоспособном состоянии промышленные роботы и роботизированные комплексы, а также инженеры – разработчики автономных роботов для различных приложений на транспорте, промышленном производстве, сельском хозяйстве, энергетике и других сферах.

Нам важно, чтобы наш выпускник был максимально подготовлен к условиям реальной работы.

Поэтому практика в ведущих профильных компаниях Латвии и стран ЕС - это обязательная компонента учебной программы «Робототехника» и огромное преимущество при трудоустройстве.

Приглашаем вас посетить Институт транспорта и связи (TSI) 1 апреля 2017 года в День открытых дверей и узнать больше не только о новой программе «Робототехника», но и о других не менее актуальных программах обучения. Вы сможете пообщаться со студентами и преподавателями, получить консультации по вопросам поступления, посетить научные лаборатории TSI и окунуться в атмосферу студенческой жизни.

Начни свою историю успеха вместе с TSI!

Ждем вас с 12:00 до 15:00, 1 апреля, Ломоносова 1, Рига, Институт транспорта и связи, TSI.


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