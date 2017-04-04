Открытие газового рынка: от «Латвияс газе» уходит крупный клиент

С 3 апреля открыт рынок природного газа, но каким он будет, пока никому неясно. По мнению представителей компании «Латвияс газе» особой конкуренции на рынке не ожидается.

Прямые договоры с поставщиками пока есть только у Латвияс газе и литовских компаний «Lietuvos Duju Tiekimas» и «LITGAS», которые зарегистрировались в Комиссии по регулированию общественных услуг как торговцы газом.

Остальные компании станут лишь вторыми посредниками. Следует напомнить, что в прошлом году «Latvenergo» пыталось закупить газ на организованном Газпромом аукционе, но так и не смогло этого сделать.

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В настоящее время

Латвияс газе активно работает с существующими клиентами - высылает новые предложения

и проводит переговоры с большими клиентами. Для такой активности есть основание, поскольку крупнейший клиент «Latvenergo», потребляющий почти половину всего природного газа в стране, уходит.

Производственный директор «Latvenergo» Марис Куницкис пока не знает, когда состоится первая поставка газа не от Латвияс газе, также неясным остается, когда у предприятия как торговца газом появятся первые клиенты.

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