Открытие газового рынка: от «Латвияс газе» уходит крупный клиент

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Agnese Gulbe/LETA

С 3 апреля открыт рынок природного газа, но каким он будет, пока никому неясно. По мнению представителей компании «Латвияс газе» особой конкуренции на рынке не ожидается.

Прямые договоры с поставщиками пока есть только у Латвияс газе и литовских компаний «Lietuvos Duju Tiekimas» и «LITGAS», которые зарегистрировались в Комиссии по регулированию общественных услуг как торговцы газом.

Остальные компании станут лишь вторыми посредниками. Следует напомнить, что в прошлом году «Latvenergo» пыталось закупить газ на организованном Газпромом аукционе, но так и не смогло этого сделать.

Реклама

В настоящее время

Латвияс газе активно работает с существующими клиентами - высылает новые предложения

и проводит переговоры с большими клиентами. Для такой активности есть основание, поскольку крупнейший клиент «Latvenergo», потребляющий почти половину всего природного газа в стране, уходит.

Производственный директор «Latvenergo» Марис Куницкис пока не знает, когда состоится первая поставка газа не от Латвияс газе, также неясным остается, когда у предприятия как торговца газом появятся первые клиенты.

Еще по этой теме
Калвитис: открытие газового рынка не отвечает нацинтересам Латвии

Калвитис: открытие газового рынка не отвечает нацинтересам Латвии

Открытие газового рынка: поставщика сможем выбирать из 15 компаний

Открытие газового рынка: поставщика сможем выбирать из 15 компаний

В следующем году на газовый рынок Латвии могут прийти три новых торговца

В следующем году на газовый рынок Латвии могут прийти три новых торговца


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 54700 EUR

reklama.vesti.lv

Эксперты узнали, как испытать 100 оргазмов подряд Wo&Men

Эксперты узнали, как испытать 100 оргазмов подряд

Принадлежавший Трампу Ferrari ушел с молотка за 270 тысяч доллар Hi-Tech

Принадлежавший Трампу Ferrari ушел с молотка за 270 тысяч доллар

Мэрайя Кэри тратит миллионы на молодого бойфренда Showbiz

Мэрайя Кэри тратит миллионы на молодого бойфренда

Выяснено, почему переносить похмелье с возрастом труднее Hi-Tech

Выяснено, почему переносить похмелье с возрастом труднее

Пилот шоу Top Gear разогнал аттракционный автомобиль до ста миль Hi-Tech

Пилот шоу Top Gear разогнал аттракционный автомобиль до ста миль

Тарифы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 