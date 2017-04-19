Руководителю Рижского порта существенно поднимут зарплату

На этой неделе будет объявлен конкурс на должность управляющего Рижским свободным портом.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник председателя правления порта Андриса Америкса Марек Гайлитис, в среду, 19 апреля, правление порта приняло решение изменить зарплату руководителя и приравнять ее к зарплате управляющего Вентспилсским свободным портом.

Конкурс будет объявлен 22 апреля, подавать заявки можно до 22 мая.

Реклама

Управляющий Вентспилсским портом Имант Сармулис в 2015 году заработал в порту 148 тыс. евро, а его декларация за прошлый год пока не доступна. В свою очередь бывший управляющий Рижским портом Леонид Логинов в 2015 году заработал в управлении порта около 70 тыс. евро, в прошлом году - около 65 тыс. евро.

Как уже писал Русский TVNET, Логинов руководил портом с 1998 года и ушел с должности с 10 марта по собственному желанию.

Еще по этой теме