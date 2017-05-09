Правительство поддержало начало налоговой реформы

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Правительство поддержало сегодня подготовленные Минфином основные принципы налоговой политики на 2018-2021 годы, но рассмотрение отдельных вопросов, например, о финансировании здравоохранения, продолжится до 1 июня.

Еще по этой теме

Как сообщалось, в рамках реформы предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения (ПНН) - 20% для доходов до 45 тыс. евро в год и 23% для доходов выше 45 тыс. евро в год. Не облагаемый ПНН дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев - с 175 до 250 евро в месяц.

Необлагаемый минимум для пенсионеров повысится с 235 евро до 250 евро в 2018 году, до 270 евро в 2019 году и до 300 евро в 2020 году. Планируется также повысить минимальную зарплату с 380 до 430 евро.

Реклама

Будет отменен налог солидарности, введена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль. Лимит оборота микропредприятий предложено снизить с 100 000 евро до 40 000 евро.

Для компенсации потери налоговых поступлений в результате реформы планируется повысить акцизный налог на топливо, сигареты и алкоголь.

Еще по этой теме
Малый бизнес возмущен: Из-за вашей налоговой реформы придется уволить 60 000 работников!

Малый бизнес возмущен: Из-за вашей налоговой реформы придется уволить 60 000 работников!

«Единство» поддержит основные положения налоговой реформы, но с оговорками

«Единство» поддержит основные положения налоговой реформы, но с оговорками

Берзиньш: налоговая реформа одной рукой дает, другой отнимает

Берзиньш: налоговая реформа одной рукой дает, другой отнимает


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunmārupe, 114000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 175000 EUR
Земля
Земля, Cenu pag., 60000 EUR

reklama.vesti.lv

Осторожно: врачи рассказали об опасности первой клубники Wo&Men

Осторожно: врачи рассказали об опасности первой клубники

Магия женской юбки до пола Wo&Men

Магия женской юбки до пола

В Турции суд согласился с блокированием Википедии Hi-Tech

В Турции суд согласился с блокированием Википедии

Жители Латвии предпочитают «гуглить» Hi-Tech

Жители Латвии предпочитают «гуглить»

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки Hi-Tech

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки

Реформа

Налоги

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
JAUNĀKAIS INŽENIERIS/-E
JAUNĀKAIS INŽENIERIS/-E
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 