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Торговец топлива SIA «Circle K Latvia» (ранее «Statoil Fuel & Retail Latvia») планирует до осени переименовать все заправочные станции в «Circle K». Сегодня в Риге, на К. Улманя гатве, 110 была открыта первая заправка «Circle K».

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«На Улманя гатве 20 лет назад был открыт первый Statoil, поэтому это значимо, что для открытия нового торгового знака «Circle K» была выпрана именно это заправка», - сказал исполнительный директор «Circle K Latvia» Гунта Екабсоне.

На Улманя гатве открыли первую заправочную станцию Circle K

Фото: На Улманя гатве открыли первую заправочную станцию Circle K0

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Переход на «Circle K» также пройдет в Литве, Эстонии и Польше. В Норвегии, Дании и Швеции переход на новый знак и оформление заправок уже осуществленно.

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