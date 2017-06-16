Утверждено: Латвия освоит 2,3 млрд евро из еврофондов

До 14 июня 2017 года Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) утвердило софинансируемые из фондов ЕС проекты почти на 2,3 млрд евро, что составляет 52% общего доступного Латвии финансирования из фондов ЕС в размере 4,4 млрд евро.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов, до 14 июня выплаты по проектам составили 329 млн евро или 7,5% финансирования.

Одним из крупнейших проектов, о выполнении которого недавно заключен договор, является проект реконструкции стадиона «Даугава» в Риге. Его софинансирование из фондов ЕС составляет 37,5 млн евро.

Реклама

Сейчас важно до 2018 года интенсифицировать внедрение проектов в приоритетных отраслях в интересах Латвии, подчеркивает Минфин.

Чтобы помочь нынешним и потенциальным получателям софинансирования из фондов ЕС, ЦАФД провело шесть семинаров «Хорошая практика в выполнении проектов, софинансируемых из фондов ЕС». Семинары очно посетили более 400, а в режиме он-лайн - более 500 интересующихся.