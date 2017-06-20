На реставрацию и обслуживание памятника Свободы выделили более 190 000 евро

Правительство сегодня выделило Министерству культуры 193 636 евро из средств на непредвиденные расходы для реставрации и обслуживания памятника Свободы.

Эти средства будут переданы Рижскому агентству памятников, которое планирует завершить реставрацию в этом году. Правительство также постановило, что состояние памятника должно оцениваться каждые два года.

На выделенные средства планируется провести реставрацию поверхности памятника, очистку и позолоту звезд, ремонт внутренней лестницы и подвального помещения и другие работы.

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Как отметила руководитель отдела общественных отношений Минкультуры Лита Кокале, материалы, из которых изготовлен памятник, страдают от мороза, дождя и загрязнения воздуха, поэтому памятник нуждается в регулярном обслуживании и ремонте.

В предыдущий раз обслуживание памятника Свободы было проведено в 2006 году, когда была обновлена позолота звезд, а последняя реставрация проводилась в 1998-2001 годах.