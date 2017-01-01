Минэкономики: необходимо обеспечить высокий уровень защиты потребителей

Министерство экономики поставило целью в сфере небанковского кредитования добиться сбалансированного развития отрасли и высокого уровня защиты потребителей, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Сегодня представители Минэкономики и Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) обсудили тенденции рынка небанковского кредитования с представителями Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг, Латвийской ассоциации ломбардов и Латвийской ассоциации ипотечных небанковских кредиторов.

Минэкономики в сотрудничестве с ЦЗПП продолжает оценивать информацию о ситуации на рынке небанковского кредитования, обобщая данные о деятельности рынка после введения более строгого регулирования в январе 2016 года. Всестороннюю оценку развития этого рынка Минэкономики планирует представить в середине 2018 года.

По информации ЦЗПП, рынок небанковского кредитования продолжает расти и по-прежнему актуальным остается вопрос о качестве оценки платежеспособности потребителей.