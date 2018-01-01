Для приоритетных мер министерств в бюджете 2018 года распределено 345 млн евро

Правительство распределило на приоритетные меры министерств в бюджете 2018 года 345 млн евро, сообщила сегодня журналистам министр финансов Дана Рейзниеце-Озола после заседания Кабинета министров.

Ранее уже было достигнуто соглашение о выделении дополнительных средств здравоохранению в размере 200 млн евро и на приведение в порядок дорог в размере 25 млн евро, напомнила она.

На другие меры в следующем году будет направлено дополнительно 120 млн евро, в 2019 году - 101 млн евро, в 2020 году - 266 млн евро, в том числе 144 млн евро - на финансирование здравоохранения.

В Минфине агентству ЛETA сообщили, что

на меры по улучшению демографической ситуации в бюджете 2018 года дополнительно предусмотрено 28,2 млн евро,

на усиление социальных программ, в том числе поддержку приемных семей и опекунов - 8,4 млн евро.

На укрепление внутренней безопасности, включая приведение в порядок восточной границы, в бюджете 2018 года дополнительно будет выделено 11,7 млн евро, на поддержку в приобретении единственного жилья - 4 млн евро, на развитие культуры - 4,2 млн евро.

На повышение зарплат педагогам вузов в следующем году выделено 3,7 млн евро, на введение сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на типичные для Латвии фрукты и овощи - 5,7 млн евро.

Как сообщалось, в результате решения правительства отложить начало строительства Лиепайской тюрьмы до 2020 года фискальное пространство 2018 года увеличено с 81 млн до 117 млн евро.

На внеочередном заседании 8 сентября Кабинет министров одобрил ряд заявленных министерствами приоритетных мер в бюджете 2018 года, в том числе повышение зарплат преподавателям вузов, применение сниженной ставки НДС на характерные для Латвии овощи, фрукты и ягоды, повышение пособий многодетным семьям.

В последующие три года для обеспечения неотложной медицинской помощи в лечебных стационарах выделено дополнительно 7,802 млн евро.

По программе «Финансирование реформы системы здравоохранения» на 2018 год выделено 85,3 млн евро,

на 2019 год - 99,6 млн евро, на 2020 год - 105,5 млн евро.

Правительство поддержало предложение в соответствии с допущенным Еврокомиссией отступлением от бюджетного дефицита предусмотреть для проведения реформы здравоохранения в 2018 году дополнительно 113,4 млн евро, в 2019 году - 149,9 млн евро.

Одобрено также предложение увеличить финансирование государственных автодорог по бюджетной программе Минсообщения «Государственный автодорожный фонд» на 2018 и 2019 гг. до 25,617 млн евро, на 2020 год - до 37,286 млн евро.