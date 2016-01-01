Покупатели «KVV Liepаjas metalurgs» зарегистрировали в Латвии предприятие

На прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано предприятие АО «K-1 Liepaja Metallurgical Plant» с основным капиталом в размере 35 тыс. евро, свидетельствует информация «Firmas.lv».

По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальной информации, АО «K-1 Liepaja Metallurgical Plant» - юридическое лицо, учрежденное для перенятия имущества неплатежеспособного АО «KVV Liepаjas metalurgs».

Так как «K-1 Liepaja Metallurgical Plant» является акционерным обществом, оно не обязано предоставлять Регистру предприятий сведения о владельцах. По информации агентства ЛЕТА, единственный член правления «K-1 Liepaja Metallurgical Plant» - гражданин Израиля Игорь Шамис, покупатель производства «KVV Liepаjas metalurgs».

Председатель совета предприятия - гражданин России Илья Трифонов, его заместитель - гражданин России Дмитрий Баранов, члены совета - гражданин Швейцарии Джанфранко Лауро Карло Императо и гражданки Латвии Ивета Тиле и Гунта Зиверте.

Как сообщалось, сделку по продаже неплатежеспособного «KVV Liepаjas metalurgs» планируется закончить до 16 октября.

Суд признал «KVV Liepаjas metalurgs» неплатежеспособным 15 сентября 2016 года. Убытки предприятия в 2016 году составили 26,145 млн евро, оборот - 14,163 млн евро, свидетельствуют данные «Firmas.lv».