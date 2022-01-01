Из магазинов к 2022 году пропадет опасный уничтожитель сорняков

Депутаты Европарламента во вторник поддержали идею до декабря 2022 года полностью запретить гербициды глифосата. Этот химикат используют для борьбы с многолетними сорняками.

Со стороны Еврокомиссии было предложение продлить срок использования этого химиката еще на 10 лет, но Европарламент его не поддержал. Депутаты считают, что нужно разработать план постепенного изъятия глифосата из обращения, начиная с полного запрета на его использование в домашних хозяйствах и в тех случаях, когда возможно его заменить биологической альтернативой.

Полностью отказ от глифосата должен состояться до 15 декабря 2022 года, сообщает латвийское бюро Европарламента.

Использование глифосата для борьбы с сорняками противоречиво. Его продают в виде препарата Roundup, и эксперты Всемирной организации здоровья ранее указывали, что он может способствовать появлению онкозаболеваний, а также повреждению почек. При этом химикат составляет две трети мирового рынка гербицидов.

За неполный год в рамках Инициативы европейских граждан было собрано более миллиона подписей с призывом запретить противоречивый гербицид. В ноябре авторов инициативы заслушают в Европарламенте.