Январь для многих станет тяжким похмельем: Надо отдавать кредиты, взятые на подарки

В период активной покупки рождественских подарков с призывом не покупать подарки в кредит обратилась к жителям Латвии Латвийская ассоциация кредитополучателей, которая напоминает, что после праздников, когда легко доступные кредиты придется возвращать, сотни и тысячи людей не смогут это сделать и продолжат тонуть в долговом болоте.

В 2016 году 800 тыс. жителей Латвии было выдано 1,850 млн быстрых кредитов на общую сумму более 540 млн евро. 2017 год еще не кончился, и данных пока нет, но есть основания считать, что ситуация аналогична.

«У судебных исполнителей в активном взыскании находятся дела на 5,5 млрд евро.

Каждый год небанковский сектор выдает кредитов более чем на полмиллиарда евро», - напоминает ассоциация.

«Если официально 40% работающих получают минимальную зарплату, которой не хватает ни на оплату счетов, ни на полноценное питание, нет никаких оснований считать, что такой человек может взять на себя еще и дополнительные обязательства. Все говорит о том, что январь для некоторых станет тяжким похмельем, потому что придется начинать отдачу кредитов, взятых на подарки, а откуда брать деньги - неясно», - заявляет ассоциация.