«Крестьяский сейм»: предложение Минэкономики не решит проблем всех крестьян

«Проблему электрических мощностей нужно решать по существу, а не «косметическим ремонтом«. Нынешнее предложение Минэкономики и Комиссии по регулированию общественных услуг решает проблему только для небольшой части крестьян, что для нас неприемлемо. Примерно через две недели фермеры получат уже третий несоразмерно большой счет за электричество, продолжая платить за некачественно выполненную чиновниками работу», - сказал глава организации Юрис Ладзиньш.

Прошло почти два месяца с тех пор, как крестьяне получили первые увеличенные счета, состоялось множество дискуссий и встреч, но решение до сих пор не принято.

Также фермеры не получили ясного ответа, будет ли выполнено обещание о том, чтобы направить дополнительную прибыль «Latvenergo» в размере 78,9 млн евро на покрытие затрат по компоненту обязательной закупки (КОЗ).