Региональные больницы смогут получить 13,4 млн евро на развитие инфраструктуры

По программе фондов ЕС в третьем отборочном туре 22 региональные больницы смогут получить на инвестиции в развитие инфраструктуры и технологий свыше 13,4 млн евро, сообщили агентству ЛETA в Центральном агентстве финансов и договоров.

22 лечебных учреждения в рамках проектов, софинансируемых из Европейского фонда регионального развития, смогут выполнить необходимые строительные работы и усовершенствовать инфраструктуру: закупить медицинские технологии и оборудование, информационно-технологическое оснащение, мебель и другое оснащение для обеспечения функциональности помещений.

Сумму доступного каждому лечебному учреждению финансирования установит Кабинет министров.

Общее предусмотренное в рамках третьего отборочного тура финансирование - 15 828 463 евро, в том числе 13 454 193 евро составляет софинансирование Европейского фонда регионального развития, 2 374 270 евро - государственное финансирование. 85% расходов проекта будет покрыто из Европейского фонда регионального развития, 9% - из средств госбюджета.

Ответственное за программу учреждение - Министерство здравоохранения. Заявки на реализацию проектов принимаются до 1 июня 2018 года.