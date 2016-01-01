LTV7: Рижский судоремонтный завод полгода не выплачивает зарплаты работникам

Rīgas kuģu būvētava, завод со столетней историей испытывает серьёзные финансовые трудности. Сотням работников задерживается зарплата, многие уходят с работы. Налоговая задолженность верфи перед государством превысила миллион евро, сообщает передача «Личное дело» Русского вещания LTV7. На судоверфи ситуацию объясняют затянувшимся периодом холодов и неблагоприятной экономической ситуацией в регионе. Но у бывших сотрудников и части акционеров компании другая версия.

Произвол и беззаконие - так происходящее на Рижской судоверфи описывает Геннадий Слёзкин. Он не скупится на выражения, ведь заводу, где он отработал более 30 лет, оказался не нужен.

По словам Геннадия, с весны прошлого года на судоверфи начали задерживать зарплату. И с того момента с завода ушло несколько десятков сотрудников. Кто-то сам, кого-то попросили.

Как говорят бывшие и нынешние сотрудники завода, фактическая власть на верфи, сейчас принадлежит миллионеру, нынешнему главе совета компании Василию Мельнику, который несколько лет назад ввёл в правление свою дочь Екатерину

. Сейчас предприятие теряет заказчиков.

И, по словам Геннадия, который до последнего руководил отделом судостроения, это происходит из-за небрежного отношения к клиентам.

Сейчас сухие доки судоверфи чаще стоят пустыми, говорит Геннадий. В последнее время ремонтировать суда в Риге решаются немногие. Чаще выбирают порты Клайпеды, Таллина, Гданьска.

Вера Шашина ещё работает на верфи — конструктором. Говорит, рабочий день сначала сократили до четырех часов, потом до двух, но даже за это не платят.

Ситуация на верфи вызывает беспокойство и у ряда малых акционеров предприятия. Расхищение и распил - так действия правления называют они. Только за последние 12 месяцев против верфи было начато 5 процессов неплатежеспособности. Каждый раз заводу удавалось договориться с заявителем.

«По сути завод должен начать процесс неплатежеспособности или правовой защиты. Но они этого не делают, потому, что хотят продать завод по частям. Сухие доки - основной актив. Но если их продавать через процесс неплатежеспособности, как положено, то будет официальный аукцион. Деньги, полученные с аукциона пойдут в первую очередь работникам, на налоги и тд. Тогда у основного акционера Василия Мельника и его семьи ничего не остаётся», - говорит Рейнис Берзиньш, представитель малых акционеров Рижской судоверфи.

На судоремонтном заводе подтвердили факт задержки зарплаты. «Акционерное общество не отрицает, что в последние месяцы выплата зарплаты задерживается. Также задерживаются выплаты субподрядчикам. На то есть объективные причины.

Из-за затянувшегося периода холодов и неблагоприятных погодных условий заказчики откладывали заход кораблей на территорию верфи для проведения ремонтных работ на более поздний период. В результате в зимний период в производственных цехах и доках был простой», - говорится в письме Русскому вещанию LTV7.

Кроме того, руководство заявляет, что график работы на ближайшее время очень плотный.

Тем не менее, за последний год акции судоверфи упали в цене на треть. Предприятие до сих пор не подало бирже аудитированный финансовый отчёт за весь 2017 год, в связи с чем Рижская биржа применила к заводу статус надзора - это сигнал остальным участникам рынка.

Оборот верфи за 9 месяцев прошлого года по сравнению с тем же периодом в 2016 снизился почти на четверть. Убытки составили 774 тысяч, годом ранее была прибыль - 481 тысяча. Судоверфь серьёзно задолжала государству. В СГД отметили: общий долг Рижской судоверфи государству превышает 1 млн. евро.

«Для компании такого размера долг в миллион евро это не чрезвычайный риск , но мы следим за его динамикой», - рассказывает Санта Гаранча, глава управления налоговых взысканий СГД.

СГД также наложила запрет на ряд действий с имуществом верфи. Более того трудовая инспекция в этом году уже получила 14 жалоб от сотрудников завода - главным образом о задержке выплаты зарплат.

В прошлом году на Рижской верфи было в среднем трудоустроено 462 человека, по данным трудовой инспекции с декабря прошлого года зарплаты не получили 352 человека.

Это три четверти сотрудников. Информации о том, что долг перед ними погашен у трудовой инспекции пока нет.

Если до 21 июня зарплата работникам не будет выплачена, они вправе обращаться к судебным исполнителям с целью взыскать долг по зарплате со счетов предприятия. Если там будет достаточно средств.

В противном случае завод ждет очередной процесс неплатежеспособности. По неофициальной информации ряд работников уже готовят заявление в суд.