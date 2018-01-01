В апреле в Латвии подорожали молочные продукты

Цены на молочные продукты в Латвии в апреле по сравнению с мартом повысились, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

По данным Еврокомиссии, в апреле в ЕС повысились цены производителей молочных продуктов, в том числе сухого обезжиренного молока - на 2%, сливочного масла - на 6%. В Латвии они поднялись соответственно на 11% и 4%.

В первом квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года в ЕС на 9% увеличилось производство сухого обезжиренного молока, на 2% - сливочного масла и сыра, а производство свежей продукции сократилось на 1%. В Латвии производство сливочного масла за год выросло на 36%, сыра - на 22%, а свежего молока - сократилось на 29%.

Между тем запасы сухого обезжиренного молока в ЕС достигли 352 тыс. тонн.

В первом квартале 2018 года в ЕС было закуплено 38,85 млн тонн молока - на 0,9 млн тонн (2,3%) больше, чем годом ранее.