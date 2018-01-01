Rietumu banka прекратил сотрудничество с 80% клиентов повышенного риска

До конца лета Rietumu планирует завершить сотрудничество с более чем 90% компаний, классифицируемых как клиенты повышенного риска. Решение об отказе от обслуживания 4000 компаний повышенного риска Rietumu принял в марте. Банк сообщает, что на 98% завершены отношения с клиентами недопустимого риска и взят фокус на новый бизнес в Балтии и ЕС.

Всем этим бывшим клиентам было необходимо пройти строгие процедуры compliance и подтвердить легальность происхождения средств. В настоящее время 80% из этих бывших клиентов завершили данный процесс и, в основном, покинули банк. Ожидается, что большинство остальных клиентов закончат прохождение compliance в июле.

«Переоценка риск-профиля клиентов в такие краткие сроки – это большая работа, требующая значительных усилий со стороны как банка, так и его клиентов. Это объективно меняет стиль взаимодействия с клиентами, – говорит председатель Правления Rietumu Рольф Фулс, – Сегодня как никогда необходимо концентрироваться на новых направлениях бизнеса. Оперативно принятые решения позволили Rietumu фокусироваться на трансформации своей бизнес-модели, открытии счетов и обслуживании новых клиентов».

Как недавно сообщалось, Rietumu завершил первый квартал 2018 года с чистой прибылью в размере 15.7 млн. евро, что несколько превышает результаты аналогичного периода прошлого года. По размеру прибыли Rietumu находится на втором месте среди 18 коммерческих банков Латвии.

Банк оказывает всю информационную и иную необходимую поддержку клиентам, которые в настоящее время еще проходят процедуры compliance. Учитывая, что эти компании начали свою деятельность в предыдущие годы, когда требования законодательства существенно отличались, некоторым из них необходимо больше времени для подготовки необходимой документации. Поэтому банк гибко подходит к вопросу сроков, учитывая специфику и историю каждого конкретного клиента.